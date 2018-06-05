​В сети появился первый трейлер блокбастера "Бамблби"

Российская премьера фильма "Бамблби" намечена на 20 декабря. Это спин-офф франшизы "Трансформеры", посвящённый знаменитому жёлтому Автоботу. Компания Paramount выложила первый трейлер и постер блокбастера.

"Бамблби" станет первым фильмом франшизы "Трансформеры", режиссёром которого не стал Майкл Бэй. Здесь он выступает в качестве продюсера. В его оригинальном фильме Бамблби маскируется под Chevrolet Camaro, а в спин-оффе превратится в Volkswagen Beetle все того же желтого цвета.

Роли в фильме исполнили Джон Сина, Хейли Стайнфелд, Кеннет Чой, Джон Ортис и Памела Эдлон. Действие сюжета разворачивается в 1987 году.

Находясь в бегах, Бамблби отыскивает пристанище в небольшом городке на калифорнийском побережье. Вскоре повреждённого Автобота, получившего несколько боевых ранений, обнаруживает подрабатывающая в местном гараже девушка Чарли (Хейли Стайнфелд), которой вот-вот исполнится 18 лет. Восстановив раненого Бамблби, девушка осознает, что перед ней не совсем обычный "Жук".



Над сценарием ленты работала Кристина Ходсон ("Взаперти"), а режиссёром выступил Тревис Найт ("Кубо: Легенда о самурае"), для которого "Бамблби" стал дебютом в игровом кино.