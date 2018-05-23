​В сети появился трейлер нового фильма "Маугли" от Энди Сёркиса

Новую экранизацию классики Редьярда Киплинга — фильм "Маугли" — снял Энди Сёркис. В противовес "Книге джунглей", которую два года назад выпустила студия Disney, новая версия будет мрачной историей "не для пятилетних".

Disney сделал зрелищную экранизацию Киплинга по мотивам своего же мульфильма. Тогда же историю о Маугли уже вовсю снимала киностудия Warner Bros. Сёркис пообещал, что фильм будет "кровавой, мрачной сказкой", в которой глубже раскроется конфликт человека и природы. Но релиз "Маугли" пришлось отложить на два как раз из-за выхода диснеевского проекта.



Маугли — человеческий ребенок, оказавшийся в волчьей стае. Новые собратья вместе с медведем Балу и пантерой Багирой научили его выживать в джунглях, где дикие животные принимают его за своего. Жестокий тигр Шерхан мечтает добраться до детеныша и вонзить в него клыки.

Вскоре мальчику предстоит узнать, что в джунглях его ждут куда большие опасности, чем тигр, и одна из них - его собственное человеческое происхождение. С этой опасностью ему придется столкнуться лицом к лицу. Этой будет "эпичная история ребенка, становящегося воином".

Как и в "Книге джунглей", в "Маугли" живые актёры будут соседствовать с компьютерными анимациями, многие сцены сняты при помощи технологии motion capture (захвата движения). Большая часть съемок прошла на натуре, в Южной Африке.

В фильм приглашён по-настоящему звёздный состав. Кристиан Бейл в роли Багиры, Бенедикт Камбербэтч в роли Шерхана, а Кейт Бланшет в роли Каа. Сам Сёркис сыграет Балу. Роль Маугли исполнил 14-летний Роэн Чанд.

История, рассказанная в фильме, обещает быть куда более реалистичной (если так можно говорить о сказках) и близкой к книге Редьярда Киплинга.



Оценит ли публика, привыкшая к диснеевской сказке, мрачный настрой картины, увидим уже осенью. Премьера назначена на 18 октября.