​В театре драмы готовят большую премьеру спектакля "Тёмные аллеи"

В феврале в театре драмы покажут премьерный спектакль "Тёмные аллеи" по рассказам Ивана Бунина. Режиссёром выступил Максим Астафьев, это будет его первый масштабный проект на основной сцене театра. Сейчас актёры усиленно репетируют а декораторы трудятся над сценическим оформлением.

В основе спектакля - 10 рассказов из сборника Бунина с одноименным названием: "Генрих", "Кавказ", "Месть", "Визитные карточки", "Дурочка", "Речной трактир", "100 рупий", "Красавица", "Пароход Саратов", "Мадрид" и "В Париже". Астафьев ставит спектакль об отношениях мужчины и женщины, о любви, о ревности и измене, о высоких и низких поступках, которые может совершать человек на пике страсти.



Бунин работал над "Тёмными аллеями" в эмиграции с 1937 по 1944 годы. Многие рассказы были написаны во время Второй мировой войны на юге Франции. Позже, в 1953 году, добавив к своему сборнику еще два рассказа, автор стал считать его своим лучшим произведением.

В театре подчеркивают, что для выпуска такого большого спектакля требуется и объемная предварительная подготовка, которая касается и оформления сцены, и пошива костюмов, и подбора или изготовления реквизита.

Для декораций спектакля потребовалось около 7 кубометров дерева и 180 кв. м фанеры, почти полкилометра профильных труб и 169 плафонов, которые украсят сцену. Все это разместится на сцене, будет двигаться и создавать атмосферу конца 19 - начала 20 веков.

200 м ткани израсходуют на создание декораций и реквизита, 102 кв. м коврового покрытия закроют сценические станки, а 400 дверных петель будут надежно скреплять детали декораций.

Спектакль «многолюдный» - в нем заняты 22 актера. У каждого сложные исторические костюмы. В театре обещают, что особенно хороши будут женщины. Из более чем 325 метров ткани пошивочный цех уже изготовил около 100 элементов костюмов, которые дополнят цилиндрами и шляпами. Мастер по головным уборам уже сделал 20 штук.

Кроме того, реквизиторы приготовили 10 чемоданов и два огромных сундука. А еще понадобятся диваны, шкафы, дорожные гардеробы, которые специально для спектакля делают в цехах театра по эскизам конца 19 века.

Время:

8-9 февраля, 18:30

10 февраля, 17:30

Цена билета: 150-500 рублей.