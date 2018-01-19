​В театре драмы готовят большую премьеру спектакля "Тёмные аллеи"

В феврале в театре драмы покажут премьерный спектакль "Тёмные аллеи" по рассказам Ивана Бунина. Режиссёром выступил Максим Астафьев, это будет его первый масштабный проект на основной сцене театра. Сейчас актёры усиленно репетируют а декораторы трудятся над сценическим оформлением.
В основе спектакля - 10 рассказов из сборника Бунина с одноименным названием: "Генрих", "Кавказ", "Месть", "Визитные карточки", "Дурочка", "Речной трактир", "100 рупий", "Красавица", "Пароход Саратов", "Мадрид" и "В Париже". Астафьев ставит спектакль об отношениях мужчины и женщины, о любви, о ревности и измене, о высоких и низких поступках, которые может совершать человек на пике страсти.
Бунин работал над "Тёмными аллеями" в эмиграции с 1937 по 1944 годы. Многие рассказы были написаны во время Второй мировой войны на юге Франции. Позже, в 1953 году, добавив к своему сборнику еще два рассказа, автор стал считать его своим лучшим произведением.
В театре подчеркивают, что для выпуска такого большого спектакля требуется и объемная предварительная подготовка, которая касается и оформления сцены, и пошива костюмов, и подбора или изготовления реквизита.
Для декораций спектакля потребовалось около 7 кубометров дерева и
Спектакль «многолюдный» - в нем заняты 22 актера. У каждого сложные исторические костюмы. В театре обещают, что особенно хороши будут женщины. Из более чем
Кроме того, реквизиторы приготовили 10 чемоданов и два огромных сундука. А еще понадобятся диваны, шкафы, дорожные гардеробы, которые специально для спектакля делают в цехах театра по эскизам конца 19 века.
Время:
8-9 февраля, 18:30
10 февраля, 17:30
Цена билета: 150-500 рублей.