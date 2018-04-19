​В выходные в Барнауле пройдет юбилейный "дубовый" сплав по главной реке города

21 апреля, в субботу, в Барнауле будут праздновать 25-летие героического первопрохождения реки Пивоварки. Творческое объединение "Дубовая роща" в этой связи проведёт юбилейно-торжественный художественно-экологический сплав по Барнаулке.

Старт намечен на 12:00 от пешеходного моста через Барнаулку в районе ул. Загородная, 137. Желающие могут придти к этому времени в парк Центрального района, ждать сплавщиков на берегу реки и принимать участие в субботнике. Сплавщики прибудут сюда ориентировочно в 13:20.



После торжественной встречи последует торжественный концерт виновников праздника - объединения «Дубовая роща». Также в концерте примут участие другие, не менее известные барнаульские - "Эва$и", "Bad Smuzzy", "У.Z.И". Скорее всего, к ним присоединятся самодеятельные музыканты. Сейчас состав выступающих уточняется худсоветом.

Река Пивоварка была покорена отважными первопроходцами в 1993 год. Они прошли от на каяках от ул. Северо-Западной до Водопада Семи Героев (в районе Павловского тракта). Особенно зрелищными оказались прыжки каякеров с водопада.

"Дубовики" вкупе с остальной возмущенной общественностью даже образовали Общественный Комитет Содействия им. Деда Мазая. И провели грандиозную пропагандистскую кампанию в краевой прессе. В 2006 году "Дубовая роща" и компания покорили Барнаулку от устья Пивоварки до Ленинского проспекта на рафтах.

Фото: www.dubovoe.ru.