Видео. В сети опубликовали первую серию обновленного мульсериала "Простоквашино"

В сети появилась первая серия мультика "Простоквашино". Герои изменились и появились новые. Об этом рассказала ТАСС председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Дядя Фёдор сменил имидж. Ему сделали модную причёску и изменили цвет глаз. Кроме того, он подрос, и у него появилась сестра.



Галчонка, который представлен этаким живым мессенджером, озвучивает Ольга Голованова, дочь Марины Виноградовой, озвучивавшей Дядю Фёдора в мультфильмах 1978-1984 годов. Почтальон Печкин заговорил голосом Ивана Охлобыстина, а мама Дяди Фёдора - голосом Юлии Меньшовой. Матроскина озвучил Михаил Ефремов, Шарика - Гарик Сукачёв.

Серия будет длиться не 13–15 минут, за которые можно основательно рассказать историю, а всего 6 минут. Новое "Простоквашино" будет сериалом. Над первой серией работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.

"Люди, которые делают сейчас мультик, относятся с чрезвычайным уважением к первоисточнику. Как здорово, что эта история не остановилась, а продолжается и, может быть, получит еще долгую жизнь. Может, мои внуки еще будут смотреть", - сказала Юлия Меньшова.



Среди новых героев сериала помимо девочки Веры Павловны (сестры Дяди Фёдора) есть еще её ручной зверёк Тама-Тама. Кроме того, обещают романтическую линию, связанную с почтальоном Печкиным.