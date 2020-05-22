Чат-бот для буфета и вип-билеты: как алтайский театр драмы собирается завлекать новых зрителей

Алтайский театр драмы им. Шукшина обратился в digital-агентство ADN, чтобы решить вопросы с продвижением. По мнению ADN, новых зрителей помогут привлечь нестандартные продукты, например, VIP-сертификаты и персональные экскурсии. Соответствующий кейс выложили на сайте компании.

Какие проблемы выявили

ADN провел аудит и пришел к выводу, что театру необходим ретаргетинг.

Ретаргетинг простыми словами — это повторная раскрутка товаров для тех, кто уже видел их рекламу, но не приобрел.

Компания пояснила, что раньше театр никогда не пользовался этой системой, хотя их продукт отлично подходит «для повторных и регулярных покупок».

Что посоветовали театру

Театру предложили несколько решений. Во-первых, разнообразить подарочные продукты: сделать простые и премиум сертификаты (последний будет включать в себя билет на спектакль, место в губернаторском ложе, посещение ресторана и салона красоты, трансфер на такси), оформить сезонные подписки.

Также digital-агентство предложили проводить для новичков мини-экскурсии по театру в формате blended-квеста. Самые продвинутые театралы смогут воспользоваться чат-ботом со спецменю для заказа в буфере, чтобы не стоять в очереди.

Торжественная церемония открытия ХХ Шукшинского кинофестиваля. Барнаул , театр драмы , 24 июля 2018 года. Анна Зайкова

Еще специалисты по продвижению подготовили некий «сюрприз» для жителей города.

«В ассортименте появились спецпродукты для семей с детьми, чтобы детям было не скучно ждать начало спектакля. Наконец, наша гордость — продукты, которые своим появлением привлекут внимание к театру и увеличат поток заинтересованных клиентов», — пишут на сайте компании.

Новая миссия

В агентстве также считают, что важно поменять отношение к самому театру и поставили перед ним амбициозную задачу — «сделать Барнаул столицей российской драмы».

«Серия мероприятий, посвященных этой миссии, должна поднять статус театра в глазах жителей нашего города», — пишут креативщики в кейсе.

Внедрить новые решения пока что мешает коронавирус.