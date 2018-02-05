​Вышел первый трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

В Сети появился первый дублированный трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия", который доказывает, что Том Круз в отличной форме, а франшиза способна затмить Бондиану.

Это шестой фильм в серии "Миссия невыполнима". Режиссёр и сценариста "Последствий" Кристофера Маккуорри зритель помнит по великолепной пятой части фильма - "Племя изгоев".



55-летний Том Круз по-прежнему самостоятельно исполняет большинство трюков. Фильм начали снимать в Париже. Среди локаций значатся также Великобритания, Индия и Новая Зеландия.

В новом фильме больше, чем когда-либо, погонь, перестрелок и сложных акробатических трюков. Этот шпионский сериал давно составляет конкуренцию Бондиане. Трейлер шестой части лишь подтверждает его превосходство.

Руководитель Skydance Media Дэвид Эллисон, имеющий отношение к созданию картины, заявил, что в ней можно будет увидеть самый невероятный трюк из когда-либо выполненных Томом Крузом. Разумеется, при такой раскладе не обошлось без травм. Круз в августе прошлого года неудачно прыгнул на крышу здания и сломал лодыжки, из-за чего пришлось отложить съёмки, но через пару месяцев он уже вернулся к работе.



Помимо Круза в фильме заняты Ребекка Фергюсон, Винг Рэймз, Саймон Пегг, Мишель Монахэн и Алек Болдуин, Генри Кавилл. На российские экраны "Миссия невыполнима: Последствия" выйдет 26 июля 2018 года.