Алтайские предприятия презентовали в Новосибирске "двойные" пельмени и тушенку по ГОСТу

Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции. Алтайские предприятия принимают участие в выставке InterFood Siberia. Фото : Из архива редакции.

Две компании из Бийска представляли мясные полуфабрикаты. Компания "Мясная тележка" презентует две новинки — "Двойной пельмень", имеющие внутри "отделения" с мясом и грибами, и вареники "Старорусские", изготовленные из натурального алтайского сырья и цельнозерновой муки с высоким содержанием зародыша пшеницы и пищевых волокон. "Мясной завод Алтая" представил мясные консервы "Свинина тушеная", "Говядина тушеная" и "Мясо кур в собственном соку". Все произведено по ГОСТу.

Молочную, кисломолочную продукцию, масло и творог, изготовленные по традиционным рецептам, представила компания "Алтайская буренка". В настоящий момент предприятие выводит на рынок новинки — йогурты со вкусами персика и манго, вишни с черешней.

Подсолнечное масло холодного отжима высшего сорта под маркой "Алтайский продукт" показывает компания "Бровар". Новинку — нерафинированное подсолнечное масло высшего сорта торговой марки "Алтайский эталон" выставила компания "Степное". Хлопья и крупяные завтраки с кусочками кураги, груши, яблок и изюма презентовали компании "Алтайский вкус" и "КурайАгро". Также свою продукцию представила кондитерская фирма "Алтай".

Выставка InterFood Siberia будет проходить в Новосибирске до 10 ноября. Напомним, 31 октября аналогичное мероприятие прошло в Барнауле. Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" объединила более 80 производителей продуктов питания и напитков.