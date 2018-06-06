Без "химии": алтайский кооператив открывает в Барнауле первый "крестьянский" магазин

Об открытии "крестьянских" магазинов Алексей Дуров задумался осенью прошлого года. На выставке "АлтайПродМаркет" он и другие алтайские кооперативы были представлены на одном стенде.

Алексей Дуров,

директор сельскохозяйственного кооператива "Будем здоровы":

— Тогда я своими глазами увидел, как много в крае фермерской продукции. В сетевых магазинах потребители ее практически не видят. Это большое упущение.

Первый магазин "Будем здоровы" открывает в центре краевой столице, на улице Молодежной. Его ассортимент будет представлен продуктами, которые выпускают алтайские сельхозкооперативы и фермерские хозяйства. Это овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо птицы, сладости, чаи, крупы, сыры.

Алексей Дуров не исключает, что до конца года в Барнауле появится еще несколько подобных магазинов, а в дальнейшем "Алтайский крестьянин" может стать франшизой.

Чем занимается кооператив "Будем здоровы"

Кооператив "Будем здоровы" — участник краевой программы развития сельхозкооперации. Несколько лет назад он получил грант в 700 тыс рублей на запуск проекта по переработке овощей и выпуску пюре на основе тыквы. На эти средства закупили оборудование для измельчения, пастеризации, пропаривания сырья и шоковой заморозки готовой продукции.