Без "химии": алтайский кооператив открывает в Барнауле первый "крестьянский" магазин

Сельскохозяйственный кооператив "Будем здоровы", занимающийся заморозкой и переработкой овощей в Первомайском районе, намерен развивать собственную торговую сеть. Первый магазин под названием "Алтайский крестьянин" открывается в Барнауле уже 7 июня. Как рассказал altapress.ru директор кооператива Алексей Дуров, продавать здесь будут фермерские продукты без "химии".
Об открытии "крестьянских" магазинов Алексей Дуров задумался осенью прошлого года. На выставке "АлтайПродМаркет" он и другие алтайские кооперативы были представлены на одном стенде.
Алексей Дуров,
директор сельскохозяйственного кооператива "Будем здоровы":
— Тогда я своими глазами увидел, как много в крае фермерской продукции. В сетевых магазинах потребители ее практически не видят. Это большое упущение.
Первый магазин "Будем здоровы" открывает в центре краевой столице, на улице Молодежной. Его ассортимент будет представлен продуктами, которые выпускают алтайские сельхозкооперативы и фермерские хозяйства. Это овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо птицы, сладости, чаи, крупы, сыры.
Алексей Дуров не исключает, что до конца года в Барнауле появится еще несколько подобных магазинов, а в дальнейшем "Алтайский крестьянин" может стать франшизой.
Чем занимается кооператив "Будем здоровы"
Кооператив "Будем здоровы" — участник краевой программы развития сельхозкооперации. Несколько лет назад он получил грант в 700 тыс рублей на запуск проекта по переработке овощей и выпуску пюре на основе тыквы. На эти средства закупили оборудование для измельчения, пастеризации, пропаривания сырья и шоковой заморозки готовой продукции.
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