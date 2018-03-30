Алтайский край богат различными полезными продуктами

1 Ирина Игоревна, все-таки в каком возрасте нужно приучать детей к правильному питанию?

- Еще до появления малыша на свет. Мы сейчас говорим о необходимости правильного питания мамы и папы не менее чем за четыре-шесть месяцев до зачатия ребенка. Это позволит обеспечить организмы будущих родителей и их ребенка необходимым запасом микроэлементов.

Сегодня мы знаем, что плод может распознавать вкусы продуктов, которые мама употребляет во время беременности. Таким образом идет настрой на принятие определенных вкусовых ощущений, формирование вкусовых предпочтений. Есть доказанные факты, что в утробе матери дети распознают такие продукты, как морковный сок, сыры, чеснок, лук. Работы проведены еще не по всем продовольственными группам, поэтому, полагаю, этот список будет расширен.