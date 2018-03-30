Алтайский край богат различными полезными продуктами

Директор "Центра здоровья" — о том, как приучить ребенка к правильному питанию.
Детство — особая пора. В этот период ребенок начинает делать самостоятельные шаги, принимает собственные решения. Например, съесть кашу на завтрак или пачку чипсов по дороге в школу. Как же в этот важный момент сформировать правильные пищевые привычки своего чада? Ирина Мироненко, руководитель барнаульского "Центра здоровья для детей", уверена: об этом надо задуматься гораздо раньше.
- Еще до появления малыша на свет. Мы сейчас говорим о необходимости правильного питания мамы и папы не менее чем за четыре-шесть месяцев до зачатия ребенка. Это позволит обеспечить организмы будущих родителей и их ребенка необходимым запасом микроэлементов.
Сегодня мы знаем, что плод может распознавать вкусы продуктов, которые мама употребляет во время беременности. Таким образом идет настрой на принятие определенных вкусовых ощущений, формирование вкусовых предпочтений. Есть доказанные факты, что в утробе матери дети распознают такие продукты, как морковный сок, сыры, чеснок, лук. Работы проведены еще не по всем продовольственными группам, поэтому, полагаю, этот список будет расширен.
- Думать о правильном питании в этом случае уже поздно. Если были нарушения в режиме грудного вскармливания или при введении прикорма, с пищевыми проблемами ребенок пойдет в более взрослую жизнь. Я могу сказать, что когда на консультацию приходят подросшие дети с нарушениями пищевого поведения, наладить этот фактор уже сложно.
- Это приблизительный срок. Нельзя сказать, что ровно за четыре недели удастся добиться какого-то стойкого результата. Если мама будет выполнять определенные рекомендации, эффект, конечно, будет. Но на 100% мы это гарантировать не можем.
- Смотря какого возраста ребенок. Если уже подросший, то набор обязательных продуктов примерно тот же, что и у взрослого. Это мясные и молочные продукты, рыба, крупы, овощи и фрукты. На сегодняшний день, оценивая питание детей в Алтайском крае, можно сказать, что они не всегда в нужном количестве употребляют мясо и практически не едят морскую рыбу. Это в корне неправильно: именно морская рыба обеспечивает организм полиненасыщенными кислотами омега-3, которые участвуют в строении клеточных мембран.
Зачастую мясо в рационе ребенка заменяют различные сосиски, сардельки, колбасы. Это не совсем правильно. В детском меню эти продукты не должны часто присутствовать, а тем более полностью заменять натуральное мясо.
- Для детей до трех лет нужно выбирать только специализированные продукты. К их качеству предъявляются особые требования, в них отсутствуют консерванты, генетически модифицированные компоненты. Такие продукты помогают сохранить здоровье наших детей, профилактируют пищевые нарушения.
Если говорить о молочке, то детям до трех лет не разрешается употребление "взрослых" продуктов, пусть даже и пастеризованных. Надо сказать, что вся продукция для детей, выпущенная в Алтайском крае, отвечает высоким требованиям качества, в том числе и та, что сделана из молока. Прекрасным примером является предприятие "Модест". У завода прекрасные закваски, на основе которых производятся кисломолочные продукты. Я имею в виду бифилин, йогурты, творожки, которые изготавливаются без всяких консервантов и добавок.
- После трех лет мы предлагаем родителям адаптировать детей к взрослой пище. Я могу сказать, что Алтайский край богат различными продуктами: наши сыры, цельномолочная продукция, крупы полезны для здоровья.
- Для наших школьников очень важна программа рационального питания. Они уже в юном возрасте должны задумываться, как правильно себя накормить. В этом отношении важна работа Центра медпрофилактики Алтайского края и нашего "Центра здоровья". Могу сказать, что каждый случай индивидуален. Во время обследования вы изучаем основные обменные процессы в организме ребенка, определяем, сколько у него жировой и мышечной массы. Такие исследования позволяют выяснить, какие проблемы в питании существуют у конкретного ребенка. Достаточно ли он употребляет белковых продуктов? Может, он увлекается жирной пищей или мало двигается? В каждом случае даются индивидуальные рекомендации.
- В этот момент детям нужны продукты, богатые витаминами группы В. В этом смысле незаменимы крупы, особенно гречневая и овсяная. В Алтайском крае их производят в достаточном количестве.
В момент умственной активности ребенку могут помочь продукты, создающие положительный эмоциональный фон, дающие достаточное количество энергии. Я имею в виду шоколад, алтайский сыр твердых сортов, бананы.
Важно отметить, что даже самый сбалансированный рацион для ребенка не может полностью обеспечить необходимый объем витаминов и микроэлементов. Поэтому в период мозговой активности нужно принимать витаминные комплексы.
- Это вообще одна из наших российских бед. К сожалению, мы не приучили наших детей с раннего возраста употреблять достаточное количество чистой питьевой воды. Сейчас алтайские предприятия выпускают специальную воду для детей. Она имеет хорошую гарантию качества, средний уровень минерализации, но при этом обеспечена оптимальным набором элементов. Такую воду я могу порекомендовать.
Но проблема в том, что дети у нас с удовольствием пьют все, кроме воды. Порой сами родители допускают ошибки, считая, что соки и морсы могут стать заменителем воды. Ко мне иногда приводят на консультацию детей двух-трех лет, которые плохо едят. Начинаю спрашивать, выясняется: ребенок в день выпивает до 1,5 литра сока с сахаром.
Объем сока для детей до года должен быть не более 100 мл, до трех лет — не более 150 мл, у ребенка старшего возраста — не более одного стакана. Это правило также распространяется на морсы и компоты. Потребность в воде гораздо выше. Ребенок в возрасте от года до трех должен выпивать не менее одного литра воды.
Мифы о питании детей
Сладкое вредно для ребенка
- Не согласна. В определенном количестве сладкое должно присутствовать в рационе ребенка. Главное в этом деле — не переусердствовать.
Ребенок должен питаться по распорядку, а не когда хочется
- Абсолютно верно. Четкий режим должен быть сформирован с раннего возраста. Если мы приучаем чадо к определенному времени приема пищи, в его организме к этому времени уже образуются пищеварительные ферменты, которые помогают лучше переваривать и усваивать питание. Ферменты также стимулируют аппетит.
Худеньких детей нужно больше кормить
- Их надо правильно кормить и учитывать все факторы. Может быть, худоба — не признак недоедания, а конституциональная особенность. В любом случае могу сказать, что кормить ребенка насильно точно нельзя.
Ребенок должен оставлять после себя чистую тарелку
- Он имеет право иногда определять самостоятельно тот объем продуктов, который хочет употребить. Со взрослыми все проще: в какой-то день мы едим с удовольствием, в какой-то — нет. У детей выбора меньше. Родители сами предлагают им меню из того, что сегодня приготовили. Пусть ребенок выберет хотя бы объем этой пищи. И мы должны учитывать его выбор.