Алтайский рыбзавод начал развивать собственную торговую сеть

"Каменский рыбзавод" открыл в Барнауле первый фирменный магазин. Он располагается в одном из новых кварталов Индустриального района. Торговая точка пока работает в тестовом режиме. Как отмечают на предприятии, если все пойдет хорошо, то розничную сеть будут развивать по всему Алтайскому краю. Пока фирменные магазины завода есть в Барнауле и Камне-на-Оби.
Ассортимент нового магазина включает более 100 наименований продукции завода. Плюс здесь можно купить продовольственные товары первой необходимости: хлеб, молоко, напитки.
Ирина Борозенец,
коммерческий директор "Каменского рыбозавода":
— До открытия магазина жители Барнаула не могли приобрести полный ассортимент продукции завода, потому что в сетях обычно представлено 8-10 наименований, а у нас их более 100. Теперь каждый желающий может купить рыбу нашего производства по доступным ценам.
По данным краевого управления пищевой промышленности, в 2017 году на Алтае переработкой рыбы занимались 54 предприятия, 14 - разведением и выловом рыбы. Они могут хранить единовременно более 23 тыс тонн сырья. В структуре производства данной отрасли наибольшую долю занимают рыбные пресервы и копченая рыба (24,3 и 37,8%), затем сельди всех видов – 24,1%, вяленая и сушеная рыба - 4,8%, икра и ее заменители- 9%.
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