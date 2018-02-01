Алтайский рыбзавод начал развивать собственную торговую сеть

Ассортимент нового магазина включает более 100 наименований продукции завода. Плюс здесь можно купить продовольственные товары первой необходимости: хлеб, молоко, напитки.

Ирина Борозенец,

коммерческий директор "Каменского рыбозавода":

— До открытия магазина жители Барнаула не могли приобрести полный ассортимент продукции завода, потому что в сетях обычно представлено 8-10 наименований, а у нас их более 100. Теперь каждый желающий может купить рыбу нашего производства по доступным ценам.

По данным краевого управления пищевой промышленности, в 2017 году на Алтае переработкой рыбы занимались 54 предприятия, 14 - разведением и выловом рыбы. Они могут хранить единовременно более 23 тыс тонн сырья. В структуре производства данной отрасли наибольшую долю занимают рыбные пресервы и копченая рыба (24,3 и 37,8%), затем сельди всех видов – 24,1%, вяленая и сушеная рыба - 4,8%, икра и ее заменители- 9%.