Чтобы плыть быстрее: какие алтайские продукты любит известная спортсменка Дарья Цветкова

Три месяца назад у мастера спорта России по плаванию Дарьи Цветковой произошло знаменательное событие: она стала мамой, причем сразу в двойном исполнении. У молодой барнаульской спортсменки двойня. Несмотря на то что детки еще маленькие, Дарья приступила к тренировкам. В планах — участие в чемпионате России, который пройдет в апреле следующего года. А в перспективе — Олимпиада-2020. Для этого уже сейчас надо думать о физической форме. Возвращаться в большой спорт девушке помогает в том числе и правильное питание. Алтайские продукты, которые Дарья очень любит, хорошее в этом отношении подспорье.
Девушка рассказывает: серьезных ограничений в еде она себе никогда не устраивала. В этом просто не было необходимости. Активный образ жизни и мощная физическая нагрузка помогали сжигать все лишние калории.
"Мой день начинался в пять утра, потому что первая тренировка в бассейне была уже в 6.15, — рассказывает Дарья. — Если не было сборов, то после шла в университет, а в 16 часов у меня снова двухчасовая тренировка в бассейне и силовые занятия в спортзале, поэтому домой я попадала после десяти часов вечера. Родители меня всегда старались кормить всласть. Если я отказывалась, папа начинал настаивать: “Съешь еще пельмешку!”".
Дарья вспоминает: как только она садилась на жесткую диету, тут же начинала медленнее плыть. Организму при ежедневных пятичасовых тренировках просто не хватало энергии. Поэтому наша героиня могла позволить себе некоторые "вольности", которые для многих спортсменов под серьезным запретом. Например, съесть сладкую булочку или бутерброд с колбаской.
"Но хочется же иногда, — смеется Дарья. — Это не значит, что каждый раз из-за стола я выходила с полным животом. Нет. Такое я себе позволяла не чаще одного раза в месяц".
Перед ответственными стартами Дарья брала себя в руки. Тут уже не до гастрономических шалостей. На завтрак — каша и кусочек алтайского сыра, высокобелковый обед с нежирным мясом и овощами, на ужин — что-нибудь легкое. В качестве перекусов — орехи и фрукты. В итоге отличная форма и хорошие спортивные результаты. В 2015 году Дарья стала серебряным призером чемпионата Европы в эстафете, заняла второе место на чемпионате России.
По словам спортсменки, после родов она просто вынуждена возвращаться к более строгому формату питания. Чтобы вернуться в большой спорт, надо еще сбросить килограммчики, накопившиеся за время беременности. Но Дарью это не пугает. Уже к концу года она планирует перейти на усиленные двухразовые тренировки ежедневно. Помогают вернуть форму и натуральные продукты.
"Последнее время я просто не могу жить без алтайского творога, — рассказывает Дарья. — Я его покупаю почти каждый день. Он такой сочный, что можно есть даже без сметаны и сахара. Он сам по себе вкусный. Алтайский мед — это вообще особая для меня тема. Я его люблю, но есть в большом количестве мне его нельзя из-за аллергии. Поэтому мед для меня — настоящее лакомство".
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