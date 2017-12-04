Эксперты алтайской пищевой отрасли обсудили итоги года и выдвинули номинантов премии "Менеджер года"

Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова. Экспертный совет с директорами и ведущими менеджерами пищевых предприятий Алтайского края . Фото : Анна Зайкова.

Участниками экспертного совета стали более 20 представителей пищевой отрасли: молоко- и зернопереработчики, производители мясной продукции, меда, напитков, функционального питания. Они рассказали о результатах работы в 2017 году и поделились своими планами на будущее.

Так, компания "Модест" расширила рынки сбыта своей продукции и начала поставки в Томскую область. Уже в начале 2018 года производитель детского питания намерен выпустить ряд новинок. Пищекомбинат "Меленка-ОСТ" реализует проект по выращиванию на Алтае в промышленном масштабе брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли, которые раньше в регион завозились только из-за границы. "Алтайский букет" совместно с китайскими партнерами начал возделывать в крае лекарственные травы. Первый же год показал, что климатические условия нашей территории этому благоприятствуют.

По оценке Александра Большакова, заместителя начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, пищевая отрасль демонстрирует положительную динамику. Индекс промпроизводства за 10 месяцев 2017 года здесь составляет 105,5%, что выше общероссийских показателей.

Помимо обсуждения итогов работы пищевой промышленности эксперты выдвинули кандидатов для отраслевой номинации премии "Менеджер года-2017". Напомним, ИД "Алтапресс" проводит ежегодный конкурс на присуждение этой премии с 2002 года, инициатором его была газета "Ваше дело". Выдвижение номинантов проводилось методом рейтинг-опроса руководителей или собственников бизнеса. Они сами предлагали от одной до трех руководителей, добившихся, с их точки зрения, наиболее заметных результатов. Топ-менеджер, набравший больше всего голосов бизнес-сообщества, становился победителем.

В этом году формат несколько изменился: отраслевые победители определяются в ходе голосования на экспертном совете. Сначала его участники формирует лонг-лист, а затем оценивают каждого из номинантов по нескольким критериям. Среди них были отмечены Владимир Анипченко (Юг Сибири), Валерий Гачман (Грана), Антонида Устинова (Модест), Сергей Решетник (Алтайская крупа), Алексей Рыбников (Барнаульский пивзавод) и другие.

Итоги опроса "Менеджер года" будут подведены 14 декабря на официальном награждении.

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