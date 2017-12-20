Имущество многострадального барнаульского элеватора вновь выставят на торги

Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов. Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года. Фото : Олег Богданов.

В настоящий момент на территории элеватора (на условиях краткосрочного договора) работает трейдинговая компания "Грейн", занимающаяся перевалкой сельхозпродукции и отправкой ее за пределы края. Элеватор закупает рапс, гречиху и овес.

Как отмечают эксперты, из-за бюрократических проволочек элеватор вновь будет выставлен на торги не раньше февраля следующего года. По данным источника altapress.ru в правительстве края, в регионе имеются несколько компаний, проявляющие интерес к данному объекту. Будут ли они участвовать в торгах, станет точно понятно после их объявления.

Напомним, арендатор барнаульского элеваторы сменился в феврале 2016 года, после того, как рубцовская агропромышленная компания "Мельник" решила покинуть этот объект, забрав с собой часть производственного оборудования, купленного за свой счет. На аукционе на право заключения договора аренды победителем признали компанию "Зерносбыт", предложившую самую большую сумму в размере 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Компания "Доминант", владеющая в регионе "Черемновским сахарным заводом" и рядом крупных сельхозпредприятий, предлагала 16 млн рублей. Позже ее представитель рассказывал altapress.ru, что дальнейшее повышение было нецелесообразным.

Согласно договору, сумма ежемесячной арендной платы составляла 1,3 млн рублей. Документ был подписан на пять лет. В августе 2016 года "Зерносбыт" начал приемку зерна. Сергей Бадин, на тот момент директор барнаульского элеватора, рассказывал, что в течение полугода на объекте велась подготовительная работа. Здесь были полностью заменены транспортерные ленты на трех силосных корпусах, установлен новый автоподъемник и новые автомобильные веса тонажем 80 тонн. На основных объектах и подсобных помещения были перекрыты крышу. Как утверждало руководство элеватора, на реконструкцию объекта было потрачено 22 млн рублей.

В течении полугода "Зерносбыт" планировал запустить здесь крупяной цех, ориентированный на выпуск готовой продукции из гороха, ячменя и пшеницы. Следующим этапом развития должен был стать гречезавод. Однако эти планы так и не реализовались.