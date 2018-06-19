Известный общественный деятель Ольга Ланговая рассказала о рационе своей семьи

Ольга Ланговая.

Постоянная занятость не мешает ей уделять особое внимание правильному питанию. В семье Ланговых это "фетиш", которому следуют не только взрослые, но и дети.

Ольга Ланговая рассказывает: собраться всем вместе за одним столом получается не всегда, но когда это происходит, даже повседневное меню превращается в праздничное. Дело в том, что готовить еду в этой семье предпочитают совместно. Настоящим ритуалом у Ланговых стало такое, казалось бы, банальное дело, как лепка пельменей.

"Я раньше и не задумывалась, как это важно — вместе собираться на кухне, готовить еду всей семьей, — рассказывает Ольга. — Это действительно нас объединяет".

Рацион своей семьи наша героиня старается выстраивать по принципам правильного питания. Утром дети и взрослые предпочитают алтайские каши и творог. Ольга уверена: медленные углеводы помогают насытить организм энергией и продлить чувство сытости до обеда.

"Мы уже давно готовим каши на безмолочной основе, — делится опытом Ольга. — В кашу для детей добавляем натуральные подсластители. Сахар в нашей семье не в чести".

Обед у Ланговых обычно комплексный, с первым и вторым блюдами. Для двоих ребятишек это обязательное условие. Мясо, рыба с овощами всем идут только на пользу. Давно известно, это настоящий источник незаменимых элементов для полноценного развития. Рыба восстанавливает адекватную работу нервной, кровеносной, пищеварительной, эндокринной систем, мясо — источник животного белка, так необходимого для спортсменов и людей, ведущих здоровый образ жизни.

Ужин у Ланговых, как правило, легкий. И это понятно: зачем перегружать свой организм калориями, которые ночью ему не нужны? Для людей, которые следят за своей фигурой, это особо важно. Ольга как раз из таких. Он уверена: разумное количество пищи — один из залогов крепкого здоровья.

"В нашей семье перееданием никто не увлекается. Мы это не приветствуем. Надо сказать, что к правильному питанию своих детей я никогда насильно не принуждала. Я вообще не сторонник какого-либо назидания. Считаю, что в вопросах питания важен собственный пример. Если ребенок его видит, то он обязательно будет поступать так же", — рассказала Ольга.

Из алтайских продуктов в семье Ланговых любят полезные цельнозерновые хлеба, сыры и крупы. Например, если готовят гречку, то только местного производства. Этот продукт ценится не только на Алтае, но и по всей России.