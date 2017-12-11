Как приготовить полезную и вкусную рыбу под сырной корочкой за 20 минут

Судак — вкуснейшая рыба, его ценят за белое, нежное, постное и некостлявое мясо. Эту рыбу очень легко чистить, просто обрабатывать. В кулинарии из судака готовят множество разнообразных блюд. Его можно тушить в томатном или яичном соусе, жарить на сковороде и гриле, готовить из него котлеты, рулеты и зразы, варить уху и рыбные щи, делать заливное и пудинг, использовать в качестве начинки для выпечки, а также фаршировать, добавлять в отварном виде в салаты и закуски.
Мы же запекли судака с алтайским сыром в духовке. Помог нам в этом су-шеф барнаульского ресторана "Кинза и Мята" Вадим Вертинский. Кстати, в зимнем меню этого заведения большое разнообразие блюд из рыбы и мяса.
Судак — рыба не только вкусная, но и полезная. Диетологи часто рекомендует судака тем, кто хочет похудеть, болен или перенес тяжелое заболевание. Более того, педиатры советуют использовать мясо судака в качестве первого прикорма малышам до года. В судаке содержится не только большое количество белка, но и аминокислоты (около 20 наименований), а также минеральные вещества (кальций, калий, фосфор, сера, хлор, натрий, магний, железо, медь, цинк и другие) и витамины (А, Е, С, РР, группы В). Отдельно надо сказать о йоде. В этой рыбе его достаточно, чтобы благотворно влиять на организм человека: йод нормализует деятельность щитовидной железы, участвует в синтезе гормонов, отвечающих за обмен веществ, повышает эффективность диеты, помогает при нехватке энергии и благотворно влияет на умственную активность. В общем, не рыба, а настоящий клад.
Чтобы сохранить максимум полезных свойств судака, приготовить его мы решили в духовке — с луком, грибами и алтайским сыром. Сделать это очень легко, без особых затрат времени. Самое главное — это свежая тушка судака, а далее дело техники.
Вадим Вертинский рассказывает: для того, чтобы сократить время приготовления этого блюда, лучше сразу приобретать филе. Чистить его от костей не нужно, кожу снимать тоже. В противном случае рыба во время приготовления может развалиться и потерять свой привлекательный внешний вид.
Су-шеф советует: во время приготовления рыбы не стоит перебарщивать с приправами. Большое количество специй может перебить натуральный вкус рыбы. Для филе судака вполне достаточно соли и черного перца.
Что касается остальных ингредиентов, то их подготовка тоже не требует много времени. Свежую луковицу нужно порезать полукольцами, отваренные белые грибы — небольшими кубиками. Все это уложить слоями на филе судака. Далее тоненьким слоем смазать все майонезом. Кому-то это покажется не очень диетичным. Вадим Вертинский объясняет: заменить майонез на сметану в данном случае не удастся из-за ее более жидкой консистенции. Но количество майонеза можно свести к минимуму.
Что до сыра, то для нашего блюда мы выбрали алтайский полутвердый. Посыпать им рыбу лучше за 5 минут до готовности. За это время сырная корочка успеет запечься, но не станет жесткой.
Подавать такое блюдо можно с запеченными овощами или рисом.
Для приготовления судака в духовке понадобится:
- филе судака — 400 г.
- белые грибы — 100 г.
- луковица — 1 шт.
- алтайский сыр — 100 г.
- майонез — 50 г.
Как готовить
- У филе судака обрезать плавники (если есть), посолить, поперчить.
- Отварить грибы до готовности, порезать их кубиками средних размеров.
- Сырую луковицу пошинковать полукольцами.
- Выложить лук и грибы на филе судака, сверху полить майонезом.
- Запекать в духовке 15–20 минут при температуре 160–170 градусов.
- За 5–7 минут до готовности посыпать судак тертым сыром.
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