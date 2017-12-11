Как приготовить полезную и вкусную рыбу под сырной корочкой за 20 минут

Судак — рыба не только вкусная, но и полезная. Диетологи часто рекомендует судака тем, кто хочет похудеть, болен или перенес тяжелое заболевание. Более того, педиатры советуют использовать мясо судака в качестве первого прикорма малышам до года. В судаке содержится не только большое количество белка, но и аминокислоты (около 20 наименований), а также минеральные вещества (кальций, калий, фосфор, сера, хлор, натрий, магний, железо, медь, цинк и другие) и витамины (А, Е, С, РР, группы В). Отдельно надо сказать о йоде. В этой рыбе его достаточно, чтобы благотворно влиять на организм человека: йод нормализует деятельность щитовидной железы, участвует в синтезе гормонов, отвечающих за обмен веществ, повышает эффективность диеты, помогает при нехватке энергии и благотворно влияет на умственную активность. В общем, не рыба, а настоящий клад.

Чтобы сохранить максимум полезных свойств судака, приготовить его мы решили в духовке — с луком, грибами и алтайским сыром. Сделать это очень легко, без особых затрат времени. Самое главное — это свежая тушка судака, а далее дело техники.

Вадим Вертинский рассказывает: для того, чтобы сократить время приготовления этого блюда, лучше сразу приобретать филе. Чистить его от костей не нужно, кожу снимать тоже. В противном случае рыба во время приготовления может развалиться и потерять свой привлекательный внешний вид.

Су-шеф советует: во время приготовления рыбы не стоит перебарщивать с приправами. Большое количество специй может перебить натуральный вкус рыбы. Для филе судака вполне достаточно соли и черного перца.

Что касается остальных ингредиентов, то их подготовка тоже не требует много времени. Свежую луковицу нужно порезать полукольцами, отваренные белые грибы — небольшими кубиками. Все это уложить слоями на филе судака. Далее тоненьким слоем смазать все майонезом. Кому-то это покажется не очень диетичным. Вадим Вертинский объясняет: заменить майонез на сметану в данном случае не удастся из-за ее более жидкой консистенции. Но количество майонеза можно свести к минимуму.

Что до сыра, то для нашего блюда мы выбрали алтайский полутвердый. Посыпать им рыбу лучше за 5 минут до готовности. За это время сырная корочка успеет запечься, но не станет жесткой.

Подавать такое блюдо можно с запеченными овощами или рисом.

Для приготовления судака в духовке понадобится:

филе судака — 400 г.

белые грибы — 100 г.

луковица — 1 шт.

алтайский сыр — 100 г.

майонез — 50 г.

Как готовить