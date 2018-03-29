Как приучить ребенка к правильному питанию

— Ирина Игоревна, все-таки в каком возрасте нужно приучать детей к правильному питанию?

— Еще до появления малыша на свет. Мы сейчас говорим о необходимости правильного питания мамы и папы не менее чем за четыре-шесть месяцев до зачатия ребенка. Это позволит обеспечить организмы будущих родителей и их ребенка необходимым запасом микроэлементов.

Сегодня мы знаем, что плод может распознавать вкусы продуктов, которые мама употреб­ляет во время беременности. Таким образом идет настрой на принятие определенных вкусовых ощущений, формирование вкусовых предпочтений. Есть доказанные факты, что в утробе матери дети распознают такие продукты, как морковный сок, сыры, чеснок, лук. Работы проведены еще не по всем продовольственным группам, поэтому, полагаю, этот список будет расширен.

— А если ребенок уже бегает по дому?

— Думать о правильном питании в этом случае уже поздно. Если были нарушения в режиме грудного вскармливания или при введении прикорма, с пищевыми проблемами ребенок пойдет в более взрослую жизнь. Я могу сказать, что когда на консультацию приходят подросшие дети с нарушениями пищевого поведения, наладить этот фактор уже сложно.

— Считается, что пищевые привычки формируются за месяц. В отношении детей это правило действует?

— Это приблизительный срок. Нельзя сказать, что ровно за четыре недели удастся добиться какого-то стойкого результата. Если мама будет выполнять определенные рекомендации, эффект, конечно, будет. Но на 100% мы это гарантировать не можем.

— Какие продукты нужно обязательно включать в рацион ребенка?

— Смотря какого возраста ребенок. Для детей школьного возраста набор обязательных продуктов примерно тот же, что и у взрослого. Это мясные и молочные продукты, рыба, крупы, овощи и фрукты. На сегодняшний день, оценивая питание детей в Алтайском крае, можно сказать, что они не всегда в нужном количестве употребляют мясо и практически не едят морскую рыбу. Это в корне неправильно: именно морская рыба обеспечивает организм полиненасыщенными кислотами омега-3, которые участвуют в строении клеточных мембран.

Зачастую мясо в рационе ребенка заменяют различные сосиски, сардельки, колбасы. В детском меню эти продукты не должны часто присутствовать, а тем более полностью заменять натуральное мясо. Однако если вы включили в рацион ребенка такие продукты, то лучше отдать предпочтение изготовленным специально для детей. Также обращайте внимание на регион производителя — лучше выбирать алтайские продукты, ведь они будут гарантированно свежими и натуральными.

— В целом насколько важно использовать продукты, предназначенные именно для детей?

— Для детей до трех лет нужно выбирать только специализированные продукты. К их качеству предъявляются особые требования, в них отсутствуют консерванты, генетически модифицированные компоненты. Такие продукты помогают сохранить здоровье наших детей, профилактируют пищевые нарушения.

Если говорить о молочке, то детям до трех лет не разрешается употребление "взрослых" продуктов, пусть даже и пастеризованных. Надо сказать, что вся продукция для детей, выпущенная в Алтайском крае, отвечает высоким требованиям качества, в том числе и та, что сделана из молока. Прекрасным примером является предприятие "Модест". У завода прекрасные закваски, на основе которых производятся кисломолочные продукты. Я имею в виду бифилин, йогурты, творожки, которые изготавливаются без всяких консервантов и добавок.

— Вы сейчас говорите о питании детей до трех лет, а что делать с теми, кто постарше?

— После трех лет мы предлагаем родителям адаптировать детей к взрослой пище. Но делать это нужно постепенно. Также стоит отметить, что в нашем регионе производится целая группа продуктов для детей с трех лет, которая может составить полноценный рацион ребенка. У нас есть специализированные молочные продукты, колбасы, сардельки, вода, каши и даже сладости.

— Мне кажется, питание современных школьников — это отдельная тема для разговора. У них такой выбор различных сладостей и снеков, которые вряд ли можно отнести к здоровому перекусу.

— Для наших школьников очень важна программа рацио­нального питания. Они уже в юном возрасте должны задумываться, как правильно себя накормить. В этом отношении важна работа Центра медпрофилактики Алтайского края и нашего "Центра здоровья". Могу сказать, что каждый случай индивидуален. Во время обследования мы изучаем основные обменные процессы в организме ребенка, определяем, сколько у него жировой и мышечной массы. Такие исследования позволяют выяснить, какие проблемы в питании существуют у конкретного ребенка. Достаточно ли он употребляет белковых продуктов? Может, он увлекается жирной пищей или мало двигается? В каждом случае даются индивидуальные рекомендации.

— Что вы можете порекомендовать из продуктов в тот момент, когда у ребенка период повышенной умственной активности?

— В этот момент детям нужны продукты, богатые витаминами группы В. В этом смысле незаменимы крупы, особенно гречневая и овсяная. В Алтайском крае их производят в достаточном количестве, в том числе и специально для детей. Так, в ассортименте агрохолдинга "Гудвил" есть целая линейка крупяных хлопьев для детского питания с трех лет.

В момент умственной активности ребенку могут помочь продукты, создающие положительный эмоциональный фон, дающие достаточное количество энергии. Я имею в виду шоколад, алтайский сыр твердых сортов, бананы.

Важно отметить, что даже самый сбалансированный рацион для ребенка не может полностью обеспечить необходимый объем витаминов и микроэлементов. Поэтому в период мозговой активности нужно принимать витаминные комплексы.

Также справиться с высокими нагрузками в школе помогут алтайские фиточаи и бальзамы. Например, фармацевтический завод "Гален" выпускает серию чаев "Алфит Школьный" с добавлением лекарственных трав, а компания "Юником" — полезные травяные сиропы, изготовленные из натуральных растительных компонентов.

— Мы все говорим о продуктах, а что же вода? Какой питьевой режим должен быть у ребенка?

— Это вообще одна из наших российских бед. К сожалению, мы не приучили наших детей с раннего возраста употреблять достаточное количество чистой питьевой воды. Сейчас алтайские предприятия выпускают специальную воду для детей. Она имеет хорошую гарантию качества, средний уровень минерализации, но при этом обеспечена оптимальным набором элементов. Такую воду я могу порекомендовать.

Но проблема в том, что дети у нас с удовольствием пьют все, кроме воды. Порой сами родители допускают ошибки, считая, что соки и морсы могут стать заменителем воды. Ко мне иногда приводят на консультацию детей двух-трех лет, которые плохо едят. Начинаю спрашивать, выясняется: ребенок в день выпивает до 1,5 литра сока с сахаром.

Объем сока для детей до года должен быть не более 100 мл, до трех лет — не более 150 мл, у ребенка старшего возраста — не более одного стакана. Это правило также распространяется на морсы и компоты. Потребность в воде гораздо выше. Ребенок в возрасте от года до трех должен выпивать не менее одного литра воды.

Мифы о питании детей

1. Сладкое вредно для ребенка

— Не согласна. В определенном количестве сладкое должно присутствовать в рационе ребенка. Главное в этом деле — не переусердствовать. На заметку родителям – кондитерская фирма "Алтай" выпускает конфеты, разработанные специально для детского питания. Они обогащены необходимыми в период роста микро­элементами.

2. Ребенок должен питаться по распорядку, а не когда хочется

— Абсолютно верно. Четкий режим должен быть сформирован с раннего возраста. Если мы приучаем чадо к определенному времени приема пищи, в его организме к этому времени уже образуются пищеварительные ферменты, которые помогают лучше переваривать и усваивать пищу. Ферменты также стимулируют аппетит.

3. Худеньких детей нужно больше кормить

— Их надо правильно кормить и учитывать все факторы. Может быть, худоба — не признак недоедания, а конституциональная особенность. В любом случае могу сказать, что кормить ребенка насильно точно нельзя.

4. Ребенок должен оставлять после себя чистую тарелку

— Он имеет право иногда определять самостоятельно тот объем продуктов, который хочет употребить. Со взрослыми все проще: в какой-то день мы едим с удовольствием, в какой-то — нет. У детей выбора меньше. Родители сами предлагают им то, что сегодня приготовили. Пусть ребенок выберет хотя бы объем этой пищи. И мы должны учитывать его выбор.