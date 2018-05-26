Масло алтайского предпринимателя Гарри Шонии может получить госзнак качества

Роскачество подвело итоги всероссийского исследования сливочного масла, проведенного совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Испытания прошли три образца сливочного масла алтайских производителей. "Холод" и "Романовский маслосыродел" подтвердили соответствие установленным требованиям. БМК же превысил требования действующих ГОСТов, поэтому товар претендует на государственный Знак качества.

Всего в лаборатории изучили 23 показателя качества и безопасности масла. Его в том числе проверяли на антибиотики, микробиологические показатели (кишечной палочки, дрожжей, плесени).

Кто такой Гарри Шония

С 2001 года Гарри Шония является председателем Совета директоров "Барнаульского молочного комбината". В структуру предприятия входят производственные комплексы в городе Барнауле, маслосырзаводы в селах Быстрянка, Павловск, Карагуж, Ребриха и Советское, а также сеть молокоприемных пунктов на территории Алтайского края.

В январе 2018 года получил звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации".

Выпускник Алтайского политехнического института (1992 года).

Брат Нодара Шонии, владельца строительной компании "Селф".