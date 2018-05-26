Масло алтайского предпринимателя Гарри Шонии может получить госзнак качества

Протестировав 70% рынка сливочного масла России, Роскачество подтвердило, что продукция Барнаульского молочного комбината, которым владеет предприниматель Гарри Шония, превышает требования действующих ГОСТов. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Роскачество подвело итоги всероссийского исследования сливочного масла, проведенного совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Испытания прошли три образца сливочного масла алтайских производителей. "Холод" и "Романовский маслосыродел" подтвердили соответствие установленным требованиям. БМК же превысил требования действующих ГОСТов, поэтому товар претендует на государственный Знак качества.
Всего в лаборатории изучили 23 показателя качества и безопасности масла. Его в том числе проверяли на антибиотики, микробиологические показатели (кишечной палочки, дрожжей, плесени).
Кто такой Гарри Шония
С 2001 года Гарри Шония является председателем Совета директоров "Барнаульского молочного комбината". В структуру предприятия входят производственные комплексы в городе Барнауле, маслосырзаводы в селах Быстрянка, Павловск, Карагуж, Ребриха и Советское, а также сеть молокоприемных пунктов на территории Алтайского края.
В январе 2018 года получил звание "Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации".
Выпускник Алтайского политехнического института (1992 года).
Брат Нодара Шонии, владельца строительной компании "Селф".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.