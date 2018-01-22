На Алтае достраивают ультрасовременную мельницу за 500 млн рублей

"Табунский элеватор", входящий в состав объединения зерноперерабатывающих предприятий "Грана", завершает реализацию крупного инвестпроекта по строительству мельничного комплекса производительностью 400 тонн в сутки. Возведение объекта началось в апреле 2017 года. Сейчас основные строительные работы окончены. В ближайшие месяцы специалисты будут вести отделку здания и монтаж оборудования.
Новый производственный комплекс стоимостью более 500 млн рублей дополнит существующую инфраструктуру предприятия, состоящую из элеватора, двух мельниц, крупоцеха, комбикормового завода, пекарни и кондитерского цеха. Мельница займет шестиэтажное отдельно стоящее здание общей площадью 4,7 тыс квадратных метров.
Дополнительно будет установлена новая современная автоматическая линия фасовки муки в бумажные пакеты, построен вместительный эргономичный склад площадью 1 тыс квадратных метров.
Основные строительные работы сейчас окончены, ведется отделка и монтаж оборудования. Специалисты гарантируют завершить пуско-наладку и благоустройство территории уже летом 2018 года, а в начале осени первая секция мельницы выйдет на производственную мощность 240 тонн в сутки. Чуть позже подойдет черед второго модуля, производительность которого будет составлять 160 тонн.
С запуском нового структурного подразделения на зерноперерабатывающем предприятии дополнительно будет создано не менее 15 рабочих мест, общая численность сотрудников превысит 410 человек.
Отметим, "Табунский элеватор" является также крупнейшим производителем крупы и хлопьев на ее основе, ассортимент предприятия включает продукцию из овса, ячменя, пшеницы, гороха. Каждая четвертая тонна овсяных хлопьев на российском рынке произведена в Табунах.
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