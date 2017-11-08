Алтайские продукты

На Алтае с дисконтом продают завод по производству лимонадов и воды

Сегодня, 14:09.
Экономика

В Рубцовске продается завод по выпуску напитков с собственными зарегистрированными торговыми марками "Савой". Объявление о продаже еще в начале лета разместил директор предприятия Сергей Волков. За это время нового владельца производственная база так и не обрела. Зато нынешний собственник решил подвинуться в цене с 99 до 75 млн рублей.

Завод функционирует с декабря 2001 года. Здесь производится только безалкогольная продукция: минеральная и столовая воды, квас, сбитень, лимонады и другие напитки — всего порядка 60 наименований. Объем производства рассчитан на миллион бутылок в месяц. Две автоматические линии разливают по 100 и 300 бутылок в час. Продукцию предприятие реализует на территории Алтайского края и Казахстана. К заводу также прилагается офис продаж в 180 кв. м в центре Рубцовска.

В собственности у владельца находится 100% недвижимости. Производство имеет пять собственных торговых марок, среди которых сбитень — единственный напиток в Сибири, который получил Гран-при Международного конкурса НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. 

Помимо производственной базы в Рубцовске собственник готов предложить помещение в селе Колывань Курьинского района общей площадью 184.3 кв. м. В объявлении о продаже говорится, что объект электрофицирован, есть возможность перепрофилировать его под жилой дом. К помещению примыкает земельный участок 3352 кв. м. Рядом пристроен хозблок площадью 80 кв. м. 

Как ранее сообщал собственник завода, расстаться с ним он решил не из-за убытков или кризиса, а в силу возраста. "Решил, что в 69 лет пора перестать заниматься бизнесом", — писал Сергей Волков.

Справка 

В Алтайском крае темп роста минеральных вод за 6 месяцев составляет 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, искусственно-минерализованных — на 13,5 %, питьевых — на 10,5%. Как показывает анализ рынка безалкогольных напитков, за последние несколько лет упали темпы роста продаж газированных напитков. Одной из главных причин называется популяризация здорового образа жизни среди россиян.

Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
"Сиропная комната" на "Волчихинском пивоваренном заводе".
"Сиропная комната" на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".
Производство на "Волчихинском пивоваренном заводе".

Алтайский край — один из крупнейших игроков на рынке пива в Сибирском федеральном округе. С полугодовым выпуском, равным 10 947,556 тыс. декалитров, с 2015 года занимает третье рейтинговое место после Новосибирской области (18,85 млн.дкл.) и Омской области (12,1 млн. дкл.). Доля Алтайского края в производстве пива в России в январе-июне 2017 года составляет 3,2%, в СФО — 18,2%. В первом полугодии 2017 года в Алтайском крае производство пива осуществляли 33 предприятия.

В Алтайском крае производство сидра, медовухи как и в январе-июне 2016 года осуществляют 6 предприятий. Производство продукции увеличилось в 3 раза к уровню января-июня 2016 года.

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