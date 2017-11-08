На Алтае с дисконтом продают завод по производству лимонадов и воды

В Рубцовске продается завод по выпуску напитков с собственными зарегистрированными торговыми марками "Савой". Объявление о продаже еще в начале лета разместил директор предприятия Сергей Волков. За это время нового владельца производственная база так и не обрела. Зато нынешний собственник решил подвинуться в цене с 99 до 75 млн рублей.
Завод функционирует с декабря 2001 года. Здесь производится только безалкогольная продукция: минеральная и столовая воды, квас, сбитень, лимонады и другие напитки — всего порядка 60 наименований. Объем производства рассчитан на миллион бутылок в месяц. Две автоматические линии разливают по 100 и 300 бутылок в час. Продукцию предприятие реализует на территории Алтайского края и Казахстана. К заводу также прилагается офис продаж в 180 кв. м в центре Рубцовска.
В собственности у владельца находится 100% недвижимости. Производство имеет пять собственных торговых марок, среди которых сбитень — единственный напиток в Сибири, который получил Гран-при Международного конкурса НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Помимо производственной базы в Рубцовске собственник готов предложить помещение в селе Колывань Курьинского района общей площадью 184.3 кв. м. В объявлении о продаже говорится, что объект электрофицирован, есть возможность перепрофилировать его под жилой дом. К помещению примыкает земельный участок 3352 кв. м. Рядом пристроен хозблок площадью 80 кв. м.
Как ранее сообщал собственник завода, расстаться с ним он решил не из-за убытков или кризиса, а в силу возраста. "Решил, что в 69 лет пора перестать заниматься бизнесом", — писал Сергей Волков.
Справка
В Алтайском крае темп роста минеральных вод за 6 месяцев составляет 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, искусственно-минерализованных — на 13,5 %, питьевых — на 10,5%. Как показывает анализ рынка безалкогольных напитков, за последние несколько лет упали темпы роста продаж газированных напитков. Одной из главных причин называется популяризация здорового образа жизни среди россиян.
Алтайский край — один из крупнейших игроков на рынке пива в Сибирском федеральном округе. С полугодовым выпуском, равным 10 947,556 тыс. декалитров, с 2015 года занимает третье рейтинговое место после Новосибирской области (18,85 млн.дкл.) и Омской области (12,1 млн. дкл.). Доля Алтайского края в производстве пива в России в январе-июне 2017 года составляет 3,2%, в СФО — 18,2%. В первом полугодии 2017 года в Алтайском крае производство пива осуществляли 33 предприятия.
В Алтайском крае производство сидра, медовухи как и в январе-июне 2016 года осуществляют 6 предприятий. Производство продукции увеличилось в 3 раза к уровню января-июня 2016 года.
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