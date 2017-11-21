На Алтае увеличат выпуск "импортозаместительных" баллончиков и тюбиков для лекарств

Бийское предприятие "Линхардт-Алтай" на прошлой неделе запустило вторую линию по производству алюминиевых туб, предназначенных для применения в фармацевтике и косметологии. Компания, созданная при содействии Германии и Австрии, в 2013 году первой в России начала выпускать подобную упаковку. До этого алюминиевые баллоны для аэрозольных препаратов в стране не производили. По оценке экспертов, отечественные тубы и баллоны дешевле импортных примерно на 30–40%. Объем инвестиций в расширение производства составил 101 млн рублей.
Как сообщает управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, новая тубная линия позволит предприятию "Линхардт-Алтай" значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции, а за счет высокой производительности — сократить время изготовления продукции. В 2016 году объем производства в денежном выражении здесь составил 173 млн рублей. С запуском новой линии компания планирует уже в следующем году почти в два раза увеличить этот показатель, выпустив 44-45 млн туб и 23 млн баллонов.
Одними из основных потребителей тубы и аэрозольного баллона "Линхардт-Алтай" являются компании алтайского биофармакластера — "Алтайвитамины" и "Две Линии". Помимо этого компания поставляет продукцию в Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие центры Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского округов.
Учредителями бийского предприятия выступили российская компания "Алтайюнипак", немецкая компания "Линхардт Бетайлигунгс ГмбХ", а также австрийская "ФА Интертрейдинг Акциенгезельшафт". Как отмечают на предприятии, австрийские коллеги помогают им грамотно строить ценовую политику, немцы обеспечивают новейшими технологиями производства. Сейчас на предприятии функционируют не только импортное оборудование и система управления качеством, но и немецкая система планирования, в которой учтены вероятные кризисы.
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