"Не все йогурты одинаково полезны": как выбрать действительно "живой" молочный продукт

Какие у натурального йогурта сроки годности?

Они не должны превышать двух недель. Натуральный йогурт не проходит термическую обработку после закваски, чтобы сохранились молочнокислые бактерии. И при температуре хранения от 0 до +10 они начинают погибать уже через 10-12 дней. Если напиток может храниться до нескольких месяцев, значит он термизирован и не содержит молочнокислых бактерий.

Чего не должно быть в составе живого йогурта?

На упаковке должны быть четко обозначены "активные" молочнокислые культуры, например Lactobacillus bulgaricus, Bifidus и Lactobacillus acidophilus, и указано их количество. Надпись "изготовлен на основе живых и активных йогуртовых культур" является уловкой производителя и маскирует отсутствие полезных бактерий. Натуральный йогурт изготавливается из обезжиренного или пастеризованного молока и закваски допустимо содержание сливок. Если в состав продукта входит сахар, то это десерт на основе творожной массы. Также должны полностью отсутствовать ароматизаторы, красители, загустители, такие как крахмал, желатин, гуаровая камедь.

Как определить испорченный йогурт по внешнему виду?

Упаковка йогурта должна быть герметично закрыта, не иметь повреждений. Если есть вздутие, то продукт неправильно хранился. Странный невкусный запах, чрезмерное расслоение содержимого, следы плесени — все это говорит о том, что продукт есть не стоит.

Какой должна быть консистенция у йогурта?

Она должна быть однородной, в меру вязкой. Цвет у йогурта — молочно-белым, равномерным; вкус — кисломолочным, без посторонних привкусов и запахов. Чем больше жирность используемого в приготовлении молока, тем гуще получается йогурт. Содержание лактобактерий не зависит от густоты напитка.

Чем отличается йогурт от йогуртного продукта?

Прежде всего процессом производства. Сначала готовится "живой" йогурт: в молоко добавляются чистые культуры болгарской палочки и термофильного стрептококка. Затем массу подвергают температурной обработке. В таких условиях многие молочнокислые микроорганизмы гибнут, и йогурт превращается в йогуртный продукт. Срок его годности может составлять от 3 месяцев до года.

Сколько можно выпивать йогурта?

Суточная норма потребления йогурта для взрослого человека составляет 200-400 грамм. Из-за содержания молочной кислоты продукт не рекомендуется давать детям до года.

На основе материалов сайта altaiprod.ru. Здесь же можно найти информацию о том, как правильно выбирать колбасу и продукты из облепихи.