Опрос. А вы устраиваете себе "рыбные дни"?

"Четверг — рыбный день" — эта фраза с годами четко закрепилась в нашем сознании. В этот день все столовые кормили своих посетителей исключительно рыбными блюдами. До пятницы мясо и птица были забыты, а на столах появлялся вареный минтай, котлеты из мойвы или жареная треска. Сейчас как таковой традиции рыбного четверга у россиян нет. При этом современные диетологи советуют употреблять блюда из рыбы хотя бы два-три раза в неделю. Организм за это скажет только спасибо. В этой связи мы решили спросить у наших респондентов: А вы устраиваете себе "рыбные дни"?
Юрий Богуславский,
председатель кооператива "Алтай — медовый край":
— Конечно. При этом стараюсь выбирать не заморские сорта рыб, а наши. Алтайского карася пожаришь — такое объедение. Мне кажется, в нашем регионе культуру потребления рыбных продуктов надо продвигать. Можно организовать праздник ухи или рыбака с приготовлением рыбных блюд, конкурсами, продажей продукции. Опыт проведения таких мероприятий в нашем регионе уже есть.
Иван Воронков,
главный тренер волейбольной команды "Университет":
— Я настоящий ценитель рыбы. Еще будучи играющим волейболистом, объехал все регионы Дальнего Востока. Какая же там вкусная рыба! Я ее полюбил всей душой. Сейчас стараюсь устраивать "рыбные дни" как можно чаще. Баловать себя деликатесами каждый день, конечно, не получается. Но карась, карп, выращенные в Алтайском крае, вполне пригодны для повседневного меню. Еще люблю котлеты из щуки, пойманной собственноручно на рыбалке.
Виктория Гальцева,
актриса "Алтайского государственного театра музыкальной комедии":
— Конкретного "рыбного дня" на неделе у нас, как правило, не бывает. Если появляется возможность приобрести свежую качественную рыбу, мы всегда это делаем. Будет это в четверг или какой-то другой день недели, предугадать сложно. Но я стараюсь, чтобы рыбные блюда на нашем столе были регулярно. Особенно в нашей семье любят морскую рыбу — лосось и форель. Это незаменимый источник фосфора и жирных кислот.
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