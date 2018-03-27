От Качотты к "Алтаю": известный фермер-молочник начал выпускать новый вид сыра

Сыр "Золотой Алтай" выпускается небольшими головками по 2,5-3 килограмма. Его будут продавать на фермерских рынках и в специализированных магазинах. В Барнауле он уже появился в продаже.

По словам Владимира Никитченко, сыр на его предприятии производится по традиционным технологиям и только из собственного сырья высшего сорта. С запуском фермы на мини-заводе отказались от приемки молока от сторонних сдатчиков. Сейчас дойное стадо у предпринимателя насчитывает почти 100 голов.

Чтобы собственного сырья хватало для сыроварни, фермер-молочник решил сократить производство цельномолочной продукции на 50%.

Владимир Никитченко занимается переработкой молока в селе Куяган уже семь лет. До этого он 8 лет жил в Москве, где в последнее время руководил сетью китайских ресторанов.

"Первые годы в Москве мне все нравилось. Затем от этого бешеного ритма я начал уставать. Мне больше нравится в шортах на крыльце посидеть, чем вечно куда-то спешить", — рассказал он altapress.ru в июле 2016 года.

В Куягане Владимир оказался не случайно. Дом, в котором сейчас размещается его производство, когда-то принадлежал его отчиму. Он был построен в 1925 году.

Владимир Никитченко не единственный в крае предприниматель, развивающий молочные мини-заводы. По данным управления пищевой промышленности, аналогичные предприятия функционируют в Красногорском, Троицком, Бийском, Заринском, Смоленском, Рубцовском и других районах края. Мощности мини-заводов по переработке молока составляют от 1 до 3 тонн в сутки.