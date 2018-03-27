От Качотты к "Алтаю": известный фермер-молочник начал выпускать новый вид сыра

Фермер из Алтайского района Владимир Никитченко, развивающий бизнес по переработке молока и выпускающий продукцию под торговой маркой "Варварино лукошко", начал производить новый сорт полутвердого сыра "Золотой Алтай". В отличие от итальянского Качотта, производство которого предприниматель освоил летом прошлого года, "Золотой Алтай" можно считать продуктом среднего ценового сегмента. Его оптовая стоимость составляет 420 рублей за килограмм.
Сыр "Золотой Алтай" выпускается небольшими головками по 2,5-3 килограмма. Его будут продавать на фермерских рынках и в специализированных магазинах. В Барнауле он уже появился в продаже.
По словам Владимира Никитченко, сыр на его предприятии производится по традиционным технологиям и только из собственного сырья высшего сорта. С запуском фермы на мини-заводе отказались от приемки молока от сторонних сдатчиков. Сейчас дойное стадо у предпринимателя насчитывает почти 100 голов.
Чтобы собственного сырья хватало для сыроварни, фермер-молочник решил сократить производство цельномолочной продукции на 50%.
Владимир Никитченко занимается переработкой молока в селе Куяган уже семь лет. До этого он 8 лет жил в Москве, где в последнее время руководил сетью китайских ресторанов.
"Первые годы в Москве мне все нравилось. Затем от этого бешеного ритма я начал уставать. Мне больше нравится в шортах на крыльце посидеть, чем вечно куда-то спешить", — рассказал он altapress.ru в июле 2016 года.
В Куягане Владимир оказался не случайно. Дом, в котором сейчас размещается его производство, когда-то принадлежал его отчиму. Он был построен в 1925 году.
Владимир Никитченко не единственный в крае предприниматель, развивающий молочные мини-заводы. По данным управления пищевой промышленности, аналогичные предприятия функционируют в Красногорском, Троицком, Бийском, Заринском, Смоленском, Рубцовском и других районах края. Мощности мини-заводов по переработке молока составляют от 1 до 3 тонн в сутки.
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