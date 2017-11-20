Первую партию эксклюзивных детских хлопьев с Алтая отправили на Кавказ

С регионами Северного Кавказа агрохолдинг сотрудничает с 2010 года. Поставки ведутся стабильными объемами: помимо Дагестана отгрузки ведутся в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию в объемах порядка 5-7 тонн различных круп в мягкой упаковке, в варочных пакетах, расфасованных круп по 3-5 килограмм, зерновых хлопьев, сладких порционных каш. Через Дагестан поставки идут также и в Чечню.

Илья Ряполов,

директор по продажам агрохолдинга "Гудвилл":

Мы собираемся в командировку в Дагестан в начале декабря, посмотрим местный рынок. У нас появился стабильный партнер на этой территории, нанесем визит, рассмотрим дальнейшие перспективы.

Напомним, компания "Алтайская крупа", входящая в состав агрохолдинга, является одной из ведущих в регионе по производству гречневой крупы — более 24 тысяч тонн в год. Предприятие работает по принципу "от поля до полки" и на сегодня производит более 60 наименований продукции.

В 2017 году на своей базе в Советском районе "Алтайская крупа" начала выпускать безглютеновые хлопья для детского питания. Для этого на предприятии было установлено специальное оборудование, укомплектован отдельный склад. Кроме того, компания проработала всю цепочку контроля качества, начиная от семян сельхозпродукции, которая в дальнейшем станет сырьем для переработки, заканчивая уже готовыми хлопьями. Такие нормы предъявляются к детскому питанию.