Разбор. Как долго могут "жить" пельмени без консервантов и как их правильно варить

Хорошие пельмени из качественного сырья на полке магазинов должны стоить не менее 180-190 рублей за кг. В таком продукте обычно используется мясо первого или второго сорта, не хуже. Удешевляют продукт несколькими способами: заменяют настоящее мясо белками: животными или растительными, добавляют в фарш субпродукты (жилы, шкуры, уши, головы).

Пельмени, как и другие мясные полуфабрикаты, делятся по категориям — А, Б, В, Г и Д. Чем ближе буква к концу алфавита, тем меньше мяса. В полуфабрикате категории А его содержание в начинке — 80%, в Б — от 60% до 80%, в В и Г — от 20 до 60%, в Д — менее 20%. Правда, понятие "категория" относительное. Сколько положить начинки каждый производитель решает сам.

Специалисты советуют выбирать пельмени категорий А и Б. При чем "бэшки" считаются даже более вкусными. В отличие от полуфабрикатов категории А, состоящих из говядины, в них есть свинина, шпик и лук, придающие продукту сочность.