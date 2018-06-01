Разбор. Как долго могут "жить" пельмени без консервантов и как их правильно варить

Как показывают исследования, замороженные пельмени являются третьим по популярности товаром в России после хлеба и молока. При этом не каждый покупатель знает, что производители порой сильно экономят, выдавая дешевый товар сомнительного качества за первоклассный. Как распознать эти уловки, altapress.ru рассказала Маргарита Иванова, технолог бийского предприятия "Мясная тележка".
Сколько должны стоить пельмени из мяса?
Хорошие пельмени из качественного сырья на полке магазинов должны стоить не менее 180-190 рублей за кг. В таком продукте обычно используется мясо первого или второго сорта, не хуже. Удешевляют продукт несколькими способами: заменяют настоящее мясо белками: животными или растительными, добавляют в фарш субпродукты (жилы, шкуры, уши, головы).
Что означают категории полуфабрикатов?
Пельмени, как и другие мясные полуфабрикаты, делятся по категориям — А, Б, В, Г и Д. Чем ближе буква к концу алфавита, тем меньше мяса. В полуфабрикате категории А его содержание в начинке — 80%, в Б — от 60% до 80%, в В и Г — от 20 до 60%, в Д — менее 20%. Правда, понятие "категория" относительное. Сколько положить начинки каждый производитель решает сам.
Специалисты советуют выбирать пельмени категорий А и Б. При чем "бэшки" считаются даже более вкусными. В отличие от полуфабрикатов категории А, состоящих из говядины, в них есть свинина, шпик и лук, придающие продукту сочность.
Сколько хранятся пельмени?
Производители заверяют: срок годности замороженных шоковым способом пельменей даже без консервантов может составлять 6 месяцев. Правда при условии что в магазине и после покупки их правильно хранили. Не допускали размораживания. Если больше — в составе фарша есть специальные добавки, продлевающие продукту "жизнь".
Что будет с пельменями при повторной заморозке?
Они потеряют свое качество. Не стоит удивляться, если после повторной разморозке цвет теста может стать серым. Увидев такие пельмени в магазине, надо иметь ввиду, что скорее всего они неправильно хранились. Возможно, что начинка тоже уже испортилась. Такой продукт лучше не покупать.
Можно ли различить качественные пельмени по внешнему виду?
Нет, сделать это можно только при варке. Качественные пельмени при правильном приготовлении не должны разваливаться. Фарш должен оставаться плотным комочком. Никаких посторонних привкусов тоже быть не должно. Если бульон у пельменей побелел, значит в приготовлении теста использовалась некачественная мука.
Как правильно варить пельмени?
Есть общие правила, как приготовить этот продукт. Во-первых, соотношение воды и самих пельменей должно быть 3 к 1. Во-вторых, варить пельмени долго не надо: 5-7 минут не более. Только они всплыли и наделись, можно вынимать. Помешивать пельмешки при варке надо каждую минуту.
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