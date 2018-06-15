С восточным колоритом. Как приготовить вкуснейший люля-кебаб из алтайской говядины

Секрет № 1. Выбираем мясо

Для фарша необходимо выбирать свежее мясо, которое еще не подвергалось замораживанию. Обращайте внимание на цвет и запах мяса, это поможет определить его свежесть.

На Востоке в основном люля-кебаб готовят из молодой баранины (особенно подходит задняя часть). Но это не означает, что его нельзя приготовить из курицы, говядины или свинины. Можно делать смесь из разных видов фарша. Мы для нашего блюда выбрали охлажденную говядину алтайского производства. Мясо мягкое, нежное и прекрасно подходит для приготовления фарша.