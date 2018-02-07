Сыр "Лайт" и торт из тыквы: чем еще удивляет Алтай на выставке "Продэкспо"

Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.
Так, кондитерская сеть "Форне" совместно с компанией "Сократика" выпустила на рынок новый торт с тыквенным муссом. Особенность продукта в том, что он достаточно диетический: на 100 грамм продукта приходится всего 137 калорий. Торт изготовлен из натуральных ингредиентов, в каждом — 500 грамм алтайской тыквы.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018"
Тему полезных сладостей также развивает компания "Главкондитер". На выставке "ПродЭкспо" она презентовала натуральное повидло без пектина, приготовленное по традиционному рецепту. Линейка состоит из трех вкусов: яблоко, абрикос и чернослив.
Предприятие "Алтайская крупа" презентовало новые хлопья с отрубями для здорового питания. Для выпуска продукта компания в течение года проводила проект "Худеем вместе", участница которого сбросила 65 кг и стала лицом линейки хлопьев.
Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018"
"Киприно" выпустило в продажу новинку — сыр "Молочный" в упаковке двух форматов: 1 кг и 300 грамм. На "Продэкспо" производитель также презентовал свой низкокалорийный сыр "Лайт". Подобных продуктов на Алтае еще не производили.
Международный форум "Продэкспо" — крупнейший в России и Восточной Европе. Он проводится уже 25 лет и является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь). В этом году мероприятие проходит с 5 по 9 февраля. 8 февраля станут известны победители отраслевых конкурсов, которые проходят в рамках выставки.
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