Сыр "Лайт" и торт из тыквы: чем еще удивляет Алтай на выставке "Продэкспо"

5 февраля в Москве начала свою работу крупнейшая продовольственная выставка страны "Продэкспо". В этом году в ней принимает участие рекордное количество алтайских предприятий. Свою продукцию представляют более 30 местных компаний. Некоторые из них специально к мероприятию подготовили необычные новинки.

Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские компании на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Алтайские предприятия на выставке "Продэкспо-2018". Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Так, кондитерская сеть "Форне" совместно с компанией "Сократика" выпустила на рынок новый торт с тыквенным муссом. Особенность продукта в том, что он достаточно диетический: на 100 грамм продукта приходится всего 137 калорий. Торт изготовлен из натуральных ингредиентов, в каждом — 500 грамм алтайской тыквы. Тему полезных сладостей также развивает компания "Главкондитер". На выставке "ПродЭкспо" она презентовала натуральное повидло без пектина, приготовленное по традиционному рецепту. Линейка состоит из трех вкусов: яблоко, абрикос и чернослив. Предприятие "Алтайская крупа" презентовало новые хлопья с отрубями для здорового питания. Для выпуска продукта компания в течение года проводила проект "Худеем вместе", участница которого сбросила 65 кг и стала лицом линейки хлопьев. "Киприно" выпустило в продажу новинку — сыр "Молочный" в упаковке двух форматов: 1 кг и 300 грамм. На "Продэкспо" производитель также презентовал свой низкокалорийный сыр "Лайт". Подобных продуктов на Алтае еще не производили. Международный форум "Продэкспо" — крупнейший в России и Восточной Европе. Он проводится уже 25 лет и является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь). В этом году мероприятие проходит с 5 по 9 февраля. 8 февраля станут известны победители отраслевых конкурсов, которые проходят в рамках выставки.