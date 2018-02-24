За стеклом: алтайский предприниматель откроет "прозрачную" сыроварню

Барнаулец Денис Помилуйко, хозяин сыроварни, расположенной на территории эко-ярмарки ВДНХ, намерен сделать производство прозрачным в прямом смысле слова: за процессом изготовления сыра можно будет наблюдать через стекло.
Сыры по итальянской технологии он производит на торговой площадке барнаульской эко-ярмарки "ВДНХ". Причем из натурального молока.
Проект сыроварни стартовал в 2017 году сначала на 30 кв. метрах. Сейчас объемы увеличились и сыроварная расширилась до 100 квадратов, сообщает управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
И вот теперь Денис Помилуйко готовится открыть свое производство для всеобщего обозрения.
Сыроварню "за стеклом" Денис Помилуйко реализует тоже на территории ярмарки, сейчас проект в стадии развития. "Красивая картинка будет попозже", - говорит он.
Технологию сыроделия и рецептур он отрабатывал на домашней кухне. А затем Денис Помилуйко прошел обучение сыроварению. Сейчас у него команда единомышленников, продукция он реализует непосредственно на рынке, в магазинах фермерских продуктов, в Алтайском крае и в других регионах.
Названия сыра, который делают в сыроварне Дениса Помилуйко, звучат вполне по-итальянски: "Качокавалло Алтайский" и "Проволоне Алтайский".
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