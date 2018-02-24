Алтайские продукты

За стеклом: алтайский предприниматель откроет "прозрачную" сыроварню

Сегодня, 13:42.
Потребитель

Барнаулец Денис Помилуйко, хозяин сыроварни, расположенной на территории эко-ярмарки ВДНХ, намерен сделать производство прозрачным в прямом смысле слова: за процессом изготовления сыра можно будет наблюдать через стекло.

Денис Помилуйко в своей сыроварне.
Денис Помилуйко в своей сыроварне. Фото : www.altsmb.ru/.

Сыры по итальянской технологии он производит на торговой площадке барнаульской эко-ярмарки "ВДНХ". Причем из натурального молока.

Проект сыроварни стартовал в 2017 году сначала на 30 кв. метрах. Сейчас объемы увеличились и сыроварная расширилась до 100 квадратов, сообщает управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

И вот теперь Денис Помилуйко готовится открыть свое производство для всеобщего обозрения.

Сыр, который варит барнаульский предпринмиатель Денис Помилуйко.
Сыр, который варит барнаульский предпринмиатель Денис Помилуйко.

Сыроварню "за стеклом" Денис Помилуйко реализует тоже на территории ярмарки, сейчас проект в стадии развития. "Красивая картинка будет попозже", - говорит он.

Технологию сыроделия и рецептур он отрабатывал на домашней кухне. А затем Денис Помилуйко прошел обучение сыроварению. Сейчас у него команда единомышленников, продукция он реализует непосредственно на рынке, в магазинах фермерских продуктов, в Алтайском крае и в других регионах.

Названия сыра, который делают в сыроварне Дениса Помилуйко, звучат вполне по-итальянски: "Качокавалло Алтайский" и "Проволоне Алтайский".

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