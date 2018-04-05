Звезды шоу-бизнеса и ТВ вновь резко возлюбили запрещенный алтайский сыр "Ламбер"

1 апреля известный российский певец и актер Алексей Воробьев неожиданно признался в любви к "Ламберу". В своем Instagram артист рассказал, что этот сыр напоминает ему вкус детства. "Ламбер - это наше детство", - написал Воробьев. Ранее о любви к оскандалившемуся алтайскому сыру сообщила украинская теледива Регина Тодоренко, известная по программам "Орел и Решка". С начала этого года PepsiCo ведет активную рекламную кампанию, используя соцсети, телевидение и наружную рекламу.
Надо сказать, что подписчики Алексея Воробьева как-то вяло отреагировали на сообщение своего кумира.
Зато в Instagram Тодоренко развернулось целое обсуждение. Кто-то разделил позицию телеведущей, кто-то напротив заявил, что "Ламбер" не вкусный, а сыр вообще не является полезной едой.
art.zenchenko Регина, не кушай и не рекламируй эту гадость, в "Ламбер" сплошные антибиотики.
mihail_veliev Сыр не полезен нашему кишечному тракту. Кефир полезен) Так что читайте, что делает сыр в вашем кишечнике!
aleksandatsykalova@reginatodorenko я сама обожаю сыр "Ламбер". Он очень вкусный)
В декабре 2017 года алтайский сыр засветился и в Instagram музыкального лейбла Black Star (его основал артист Тимати). В частности, певец Миша Марвин рассказывал, как он любит завтракать этим продуктом. Отметим, что сыр "Ламбер" в конце прошлого года вовсю раскручивали с помощью сети закусочных Black Star burger.
О своем завтраке с "Ламбером" рассказал также муж Ксении Собчак Максим Виторган, заявив, что этот сыр ему по райдеру.
Напомним, в конце прошлого года Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовал результаты проверок, проведенных на "Рубцовском молочном заводе". Проверяющие нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. В ведомстве сообщили: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия. После первого раза "Рубцовский молочный завод" был поставлен на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований. На основании протоколов испытаний в Реестре предприятий Таможенного союза "РЗМ" получил статус "временно ограничено".
Как сейчас развиваются отношения между предприятием и проверяющим органом, не известно. Обе стороны по этому поводу хранят молчание.
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