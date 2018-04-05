Звезды шоу-бизнеса и ТВ вновь резко возлюбили запрещенный алтайский сыр "Ламбер"

Надо сказать, что подписчики Алексея Воробьева как-то вяло отреагировали на сообщение своего кумира.

Зато в Instagram Тодоренко развернулось целое обсуждение. Кто-то разделил позицию телеведущей, кто-то напротив заявил, что "Ламбер" не вкусный, а сыр вообще не является полезной едой.

art.zenchenko Регина, не кушай и не рекламируй эту гадость, в "Ламбер" сплошные антибиотики.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 24 Мар 2018 в 6:26 PDT

mihail_veliev Сыр не полезен нашему кишечному тракту. Кефир полезен) Так что читайте, что делает сыр в вашем кишечнике!

aleksandatsykalova@reginatodorenko я сама обожаю сыр "Ламбер". Он очень вкусный)

В декабре 2017 года алтайский сыр засветился и в Instagram музыкального лейбла Black Star (его основал артист Тимати). В частности, певец Миша Марвин рассказывал, как он любит завтракать этим продуктом. Отметим, что сыр "Ламбер" в конце прошлого года вовсю раскручивали с помощью сети закусочных Black Star burger.

О своем завтраке с "Ламбером" рассказал также муж Ксении Собчак Максим Виторган, заявив, что этот сыр ему по райдеру.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Дек 17 2017 в 12:58 PST

Напомним, в конце прошлого года Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовал результаты проверок, проведенных на "Рубцовском молочном заводе". Проверяющие нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. В ведомстве сообщили: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия. После первого раза "Рубцовский молочный завод" был поставлен на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований. На основании протоколов испытаний в Реестре предприятий Таможенного союза "РЗМ" получил статус "временно ограничено".

Как сейчас развиваются отношения между предприятием и проверяющим органом, не известно. Обе стороны по этому поводу хранят молчание.