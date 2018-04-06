В Барнаульском туркластере впервые пройдет ярмарка полезных продуктов

7 апреля, во Всемирный день здоровья, на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской в Барнауле алтайские производители проведут первую в этом году ярмарку своей продукции. Тут же каждый посетить сможет проверить свое здоровье.
Как сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, будет представлена молочная продукция, в том числе для детского питания, сыры и сливочное масло, бальзамы и фиточаи, мед и другая продукция пчеловодства.
Ярмарка будет работать с 11:00 до 14:00.
Также на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской будет организована специальная акция, в рамках которой все желающие смогут пройти бесплатное диагностическое обследование. Проверять здоровье горожан будут специалисты краевого центра медицинской профилактики.
Напомним, в Алтайском крае на постоянно основе проводятся различные продовольственные мероприятия - "Праздник сыра", "День мясного гурмана", фестиваль "АлтайФест", "Медовый Спас на Алтае" и многие другие.
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