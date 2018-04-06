В Барнаульском туркластере впервые пройдет ярмарка полезных продуктов

Как сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, будет представлена молочная продукция, в том числе для детского питания, сыры и сливочное масло, бальзамы и фиточаи, мед и другая продукция пчеловодства.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 14:00.

Также на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской будет организована специальная акция, в рамках которой все желающие смогут пройти бесплатное диагностическое обследование. Проверять здоровье горожан будут специалисты краевого центра медицинской профилактики.

Напомним, в Алтайском крае на постоянно основе проводятся различные продовольственные мероприятия - "Праздник сыра", "День мясного гурмана", фестиваль "АлтайФест", "Медовый Спас на Алтае" и многие другие.