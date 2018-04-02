"Алтайвагон" после острого конфликта разорвал отношения с "любимым заводом Путина"

Как объяснил свое решение "Алтайвагон"?

"Алтайвагон" не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров "Уралвагонзаводом", говорится в официальном заявлении новоалтайского завода от 28 марта. Причин несколько.

Во-первых, поставки комплектующих тележки шли со срывами. Из-за этого "Алтайвагон" в 2017 году вынужден был на месяц остановить производство и не смог выполнить крупный контракт на поставку 3,5 тыс. вагонов с "Сибирской угольной энергетической компанией" (СУЭК).

Во-вторых, полиуретановые детали тележки ненадежные. Также нет системы их сервисного обслуживания. В "Алтайвагоне" говорят, что это подтверждают в Союзе операторов железнодорожного транспорта.

Из заявления "Алтайвагона":

— Это приводит к существенным экономическим потерям операторов, отражается на стоимости груза для отправителей и получателей. И, в конечном итоге, все это ложится дополнительными накрутками на окончательную стоимость товара для непосредственных потребителей.

По мнению представителей алтайского завона, УВЗ не только не решал проблему, а "использовал ее для ведения нечестной конкурентной борьбы". На предприятии подчеркнули, что судебные разбирательства, в которые УВЗ втянул "Алтайвагон", лишь "отвлекают ресурсы на лишенные смысла действия".

Почему УВЗ считают любимым предприятием Путина? "Уралвагонзавод" стали называть в прессе "любимым заводом" Владимира Путина после того, как зимой 2012 года рабочие предприятия заявили, что готовы на танках приехать в Москву и защитить Путина от "распоясавшейся оппозиции". После этого начальник заводского цеха Игорь Холманских стал полпредом главы государства на Урале, пенсионер завода Валерий Якушев — депутатом Госдумы и сопредседателем регионального штаба ОНФ, а главный пиарщик завода Алексей Жарич сейчас работает в управлении общественных проектов администрации президента, пишет МК.

В чем суть конфликта партнеров-конкурентов?

В 2016 году после перехода в собственность "Ростеха", которым руководит соратник Путина Сергей Чемезов, УВЗ радикально пересмотрел правила работы с другими российскими вагоностроителями. Это особенно сильно коснулось "Алтайвагона", который купил в 2013 году у УВЗ лицензию на тележки (главный компонент вагонов) и с 2014 года выпускал на их базе инновационные вагоны.

10-летний контракт предполагал большую отсрочку платежей при отсутствии какой-либо ответственности "Алтайвагонзавода" за выпуск некачественной продукции, писал "Коммерсантъ". УВЗ намерен расторгнуть его и заключить на более выгодных для себя условиях — всего на год, с повышенными в десять раз роялти. Кроме того, в документе должно быть прописано, что контрагент обязан согласовывать с УВЗ все продажи, причем даже запчастей.

В ноябре 2017 года УВЗ подал иск в Арбитражный суд с требованием расторгнуть лицензионное соглашение с контрагентом. В обосновании говорится, что "Алтайвагон" нарушал технологию производства, из-за чего нельзя гарантировать безопасность перевозок. "Алтайвагон" в ответ подал в ФАС жалобу на нарушение антимонопольного законодательства.

Дмитрий Медведев,

генеральный директор "Алтайвагона" (в интервью Катуни24):

— Со сменой команды на "Уралвагонзаводе" произошли некоторые политические события, и его теперь необходимо всей страной спасать. У корпорации 300 млрд рублей долгов, их нужно обслуживать. Все это переносится на себестоимость, в том числе вагонов. Очевидно, спасать будут за счет налогоплательщиков — нас с вами. У "Алтайвагона", к радости, нет такой долговой нагрузки.

Что за тележка и почему вагон инновационный?

Инновационная тележка — главный компонент вагона. Грузоподъемность вагонов с такой тележкой увеличивается с 69 до 75-77 тонн. В результате инновационные вагоны перевозят на 7-10% больше груза, обслуживать их надо в два раза реже, а срок эксплуатации увеличивается с 22 до 32 лет. Кроме того, производители такого типа вагонов получают субсидии и скидки от государства.

С конца 2014 года "Алтайвагон" реализовал 6,7 тыс. полувагонов с инновационными тележками. Это составило треть от общего объема производства в 2014-2017 годах.

Все они были убыточными для "Алтайвагона" и, по сути, лишь "решали задачи загрузки производственных мощностей и занятости персонала в период кризиса", сообщили altapress.ru на заводе.

Как все это отразится на работе "Алтайвагона"?

Завод просто не будет выпускать инновационные вагоны, а сосредоточится на обычных. В 2018 году завод планирует выпустить 9 тыс. вагонов. Это максимально возможное количество при существующих мощностях. Около трети продукции пойдет на экспорт (прежде всего в Казахстан). По мнению руководства завода, ставка на экспорт минимизирует риски.

В 2017 году "Алтайвагон" произвел 6,9 тыс. вагонов. Хотя, по словам Медведева, мог изготовить более 8 тыс, если бы не конфликт с УВЗ.

Заместитель гендиректора "Алтайвагона" Станислав Золотарев рассказал "Коммерсанту", что предприятие к 2020 году планирует возобновить выпуск инновационных вагонов на другой тележке. В ее разработку вложат 300 млн рублей.

Сколько денег потерял "Алтайвагон"?

Экономический ущерб только подсчитывают. Однако в сертификацию инновационной продукции и модернизацию производства завод вложил 190 млн рублей.

Кроме того, за невыполненный контракт СУЭК потребовал выплатить 343 млн рублей неустойки и 428 млн рублей убытков. "Алтайвагон" будет, в свою очередь, взыскивать их с УВЗ.

Факт

"Алтайвагон" занимает в России долю в 12% на рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю он третий производитель в стране.

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