Лучшие моменты с агрофорума "День Сибирского поля-2018" от Автоцентра АЕМ

"День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АЕМ.

20 – 21 июня в Сибирском агропарке побывали свыше 28 тысяч посетителей. Первый день мероприятие посетило свыше 15 тысяч человек, во второй – 13 тысяч человек.

В этом году гостям агрофорума было презентовано свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования, и также 120 экспонатов – алтайского производства.

На площадке Автоцентра АЕМ были представлены четыре бренда:

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае данных марок автомобилей.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех от официального дилера. Приглашаем вас к сотрудничеству с нами!

Добро пожаловать в мир АЕМ!

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.