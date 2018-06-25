Лучшие моменты с агрофорума "День Сибирского поля-2018" от Автоцентра АЕМ

Автоцентр АЕМ принял участие в ежегодном агрофоруме "День сибирского поля 2018".
20 – 21 июня в Сибирском агропарке побывали свыше 28 тысяч посетителей. Первый день мероприятие посетило свыше 15 тысяч человек, во второй – 13 тысяч человек.
В этом году гостям агрофорума было презентовано свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования, и также 120 экспонатов – алтайского производства.
На площадке Автоцентра АЕМ были представлены четыре бренда:
- Toyota;
- Volkswagen;
- Lexus;
- Audi.
Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае данных марок автомобилей.
Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех от официального дилера. Приглашаем вас к сотрудничеству с нами!
Добро пожаловать в мир АЕМ!
- Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165
- Телефон: 8 (3852) 23-00-00
Часы работы:
- Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
- Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00
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