Автоновости

Лучшие моменты с агрофорума "День Сибирского поля-2018" от Автоцентра АЕМ

Сегодня, 09:20.
Автоновости

Автоцентр АЕМ принял участие в ежегодном агрофоруме  "День сибирского поля 2018".

20 – 21 июня в Сибирском агропарке побывали свыше 28 тысяч посетителей. Первый день мероприятие посетило свыше 15 тысяч человек, во второй – 13 тысяч человек.

В этом году гостям агрофорума было презентовано свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования, и  также 120 экспонатов – алтайского производства.

На площадке Автоцентра АЕМ были представлены четыре бренда:

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае данных марок автомобилей.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех от официального дилера. Приглашаем вас к сотрудничеству с нами!

Добро пожаловать в мир АЕМ!

Автоцентр АЕМ, официальный дилер Volkswagen
  • Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165
  • Телефон: 8 (3852) 23-00-00

Часы работы:

  • Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
  • Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

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