Автоцентр АНТ объявляет максимально выгодную субботу!

Только в эту субботу 10 ноября 2018 года всех клиентов ждут уникальные персональные предложения на покупку любого автомобиля в Автоцентре АНТ.
Если вы планировали приобретение автомобиля, то это как раз тот самый реально выгодный момент!
Не тратьте время на поиски — получите сразу все лучшие предложения в один день, в одном месте!*
Уже этим субботним вечером вы сможете уехать домой на своем новом автомобиле!
Для вас в Автоцентре АНТ представлены марки: Datsun, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, а также большой выбор проверенных и честных автомобилей с пробегом.
В этот день вы сможете:
- купить один из 50 новых автомобилей по специальной горячей цене,
- получить невероятную скидку до 500 000р.,
- поторговаться и получить скидку на любой автомобиль с пробегом,
- получить кредит без первоначального взноса или по ставке от 0,1% годовых,**
- оценить свой автомобиль дороже чем в любой другой день,
- получить гарантированный подарок при покупке любого автомобиля.
Кроме того, каждому вошедшему посетителю мы приготовили теплую атмосферу, чай, домашнюю выпечку и бокал великолепного напитка!
Встречаемся в субботу, 10 ноября, с 9.00 до 18.00 часов на Павловском тракте в салонах Автоцентра АНТ.
- Datsun, (3852) 28−22−11
- Hyundai, (3852) 29−00−20
- Infiniti, (3852) 28−22−22
- Mitsubishi, (3852) 29−00−29
- Nissan, (3852) 28−22−22
Павловский тракт, 251д
Павловский тракт, 249е
Сайт: www.ant22.ru
*Лучшие предложения Автоцентра АНТ на автомобили, участвующие в акции.
** 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в Автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792
Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Подробности акции можно узнать в отделе продаж Автоцентра АНТ.