Автоцентр АНТ объявляет максимально выгодную субботу!

Только в эту субботу 10 ноября 2018 года всех клиентов ждут уникальные персональные предложения на покупку любого автомобиля в Автоцентре АНТ.

Если вы планировали приобретение автомобиля, то это как раз тот самый реально выгодный момент!

Автоцентр АНТ Фото: архив Автоцентра АНТ

Не тратьте время на поиски — получите сразу все лучшие предложения в один день, в одном месте!*

Уже этим субботним вечером вы сможете уехать домой на своем новом автомобиле!

Для вас в Автоцентре АНТ представлены марки: Datsun, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, а также большой выбор проверенных и честных автомобилей с пробегом.

Автоцентр АНТ Фото: архив Автоцентра АНТ

В этот день вы сможете:

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Автоцентр АНТ Фото: архив Автоцентра АНТ

Кроме того, каждому вошедшему посетителю мы приготовили теплую атмосферу, чай, домашнюю выпечку и бокал великолепного напитка!

Встречаемся в субботу, 10 ноября, с 9.00 до 18.00 часов на Павловском тракте в салонах Автоцентра АНТ.

Автоцентр АНТ Фото: архив Автоцентра АНТ

Подробности по телефонам Автоцентра АНТ: Datsun, ( 3852) 28−22−11

3852) 28−22−11 Hyundai, ( 3852) 29−00−20

3852) 29−00−20 Infiniti, ( 3852) 28−22−22

3852) 28−22−22 Mitsubishi, ( 3852) 29−00−29

3852) 29−00−29 Nissan, ( 3852) 28−22−22 Павловский тракт, 251д Павловский тракт, 249е Сайт: www.ant22.ru

*Лучшие предложения Автоцентра АНТ на автомобили, участвующие в акции.

** 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в Автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Предложение ограничено. Действительно с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г. , не оферта.

Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Подробности акции можно узнать в отделе продаж Автоцентра АНТ.