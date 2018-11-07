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Автоцентр АНТ объявляет максимально выгодную субботу

Автоцентр АНТ объявил ближайшую субботу днем максимальной выгоды.

Автоцентр АНТ объявляет максимально выгодную субботу!
Автоцентр АНТ объявляет максимально выгодную субботу!
Источник: архив Автоцентра АНТ

Только в эту субботу 10 ноября 2018 года всех клиентов ждут уникальные персональные предложения на покупку любого автомобиля в Автоцентре АНТ.

Если вы планировали приобретение автомобиля, то это как раз тот самый реально выгодный момент!

Автоцентр АНТ
Автоцентр АНТ
Фото: архив Автоцентра АНТ

Не тратьте время на поиски — получите сразу все лучшие предложения в один день, в одном месте!*

Уже этим субботним вечером вы сможете уехать домой на своем новом автомобиле!

Для вас в Автоцентре АНТ представлены марки: Datsun, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, а также большой выбор проверенных и честных автомобилей с пробегом.

Автоцентр АНТ
Автоцентр АНТ
Фото: архив Автоцентра АНТ

В этот день вы сможете:

  • купить один из 50 новых автомобилей по специальной горячей цене,
  • получить невероятную скидку до 500 000р.,
  • поторговаться и получить скидку на любой автомобиль с пробегом,
  • получить кредит без первоначального взноса или по ставке от 0,1% годовых,**
  • оценить свой автомобиль дороже чем в любой другой день,
  • получить гарантированный подарок при покупке любого автомобиля.
Автоцентр АНТ
Автоцентр АНТ
Фото: архив Автоцентра АНТ

Кроме того, каждому вошедшему посетителю мы приготовили теплую атмосферу, чай, домашнюю выпечку и бокал великолепного напитка!

Встречаемся в субботу, 10 ноября, с 9.00 до 18.00 часов на Павловском тракте в салонах Автоцентра АНТ.

Автоцентр АНТ
Автоцентр АНТ
Фото: архив Автоцентра АНТ
Подробности по телефонам Автоцентра АНТ:
  • Datsun, (3852) 28−22−11
  • Hyundai, (3852) 29−00−20
  • Infiniti, (3852) 28−22−22
  • Mitsubishi, (3852) 29−00−29
  • Nissan, (3852) 28−22−22

Павловский тракт, 251д

Павловский тракт, 249е

Сайт: www.ant22.ru

*Лучшие предложения Автоцентра АНТ на автомобили, участвующие в акции.

** 0.1% годовых в рублях при покупке новых автомобилей. Другие условия: первоначальный взнос от 50%, срок 24−60 месяцев. Обязательны подтверждение дохода, страхование жизни и здоровья, ГАП, полис КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям банка, подробности в Автоцентре АНТ. ООО «Русфинанс Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Предложение ограничено. Действительно с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г., не оферта.

Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Подробности акции можно узнать в отделе продаж Автоцентра АНТ.

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