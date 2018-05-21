Автоцентр АНТ приглашает на презентацию абсолютно новой модели автомобиля Eclipse Cross

24 мая в 19.00 в Автоцентре АНТ состоится презентация абсолютно нового автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross. Компактный кроссовер сочетает в себе выразительные черты "купе" и лучшие внедорожные технологии Mitsubishi Motors. Яркий и динамичный, он представляет миру новую дизайнерскую концепцию и олицетворяет новое поколение автомобилей.

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi предыдущего поколения любого года выпуска. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

Гостей ждут: увлекательный тест-драйв, изысканный фуршет, розыгрыш призов и подарочных сертификатов, а также много других сюрпризов и заряд хорошего настроения от Автоцентра АНТ.

Будьте первыми, кто услышит звук двигателя, первыми, кто увидит новый дизайн, первыми, кто прочувствует динамику.

Для того чтобы принять участие в презентации, зарегистрируйтесь на сайте www.ant-mitsubishi.ru или по телефону +7 (3852) 29-00-29.

Всех желающих 24 мая в 19.00 ждем по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д. Подробности по телефону +7 (3852) 29-00-29.

Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ №2789)

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