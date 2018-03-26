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Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов

Сегодня, 14:35.
Новости компаний

В субботу, 24 марта, Автоцентр АНТ собрал всех любителей марки Hyundai и фанатов футбола на общероссийское мероприятие "Твоя дорога на Чемпионат мира по футболу 2018"

Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов.
Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов. Фото : Архив автоцентра АНТ.

Все гости мероприятия смогли поучаствовать в большом розыгрыше призов, во внедорожном тест-драйве кроссоверов Hyundai - Creta, Tucson и Santa Fe, а так же приобрести новые и автомобили с пробегом по очень выгодным условиям. Праздник получился ярким и запоминающимся, с огромным количеством подарков и угощений, а маленькие гости смогли поближе познакомиться с правилами игры в настольный футбол.

Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов.
Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов

С 15 марта по 16 мая 2018 года Автоцентр АНТ совместно с Hyundai проводит конкурс "Твоя дорога на Чемпионат мира по футболу 2018", где каждый, кто пройдет тест-драйв сможет участвовать в розыгрыше билетов на Чемпионат мира по футболу 2018!

Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов.
Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов

Во период проведения конкурса будут действовать уникальные специальные предложения на покупку автомобилей Hyundai, а также повышенная выгода при обмене своего автомобиля на новый Hyundai.

Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов.
Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов

Например, проверенный и стильный кроссовер Hyundai Santa Fe можно приобрести с выгодой до 400 000 рублей!

Организатор: ООО "АНТ 2000". Даты проведения: с 15.03.2018 до 16.05.2018 г. Информация об организаторе конкурса, о правилах и сроках и порядке проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте Fifa2018.hyundai.ru.

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