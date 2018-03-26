Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов.

Все гости мероприятия смогли поучаствовать в большом розыгрыше призов, во внедорожном тест-драйве кроссоверов Hyundai - Creta, Tucson и Santa Fe, а так же приобрести новые и автомобили с пробегом по очень выгодным условиям. Праздник получился ярким и запоминающимся, с огромным количеством подарков и угощений, а маленькие гости смогли поближе познакомиться с правилами игры в настольный футбол.

С 15 марта по 16 мая 2018 года Автоцентр АНТ совместно с Hyundai проводит конкурс "Твоя дорога на Чемпионат мира по футболу 2018", где каждый, кто пройдет тест-драйв сможет участвовать в розыгрыше билетов на Чемпионат мира по футболу 2018!

Во период проведения конкурса будут действовать уникальные специальные предложения на покупку автомобилей Hyundai, а также повышенная выгода при обмене своего автомобиля на новый Hyundai.

Например, проверенный и стильный кроссовер Hyundai Santa Fe можно приобрести с выгодой до 400 000 рублей!

Организатор: ООО "АНТ 2000". Даты проведения: с 15.03.2018 до 16.05.2018 г. Информация об организаторе конкурса, о правилах и сроках и порядке проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте Fifa2018.hyundai.ru.

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