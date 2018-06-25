Автоцентр АНТ в очередной раз стал участником агрофорума "День сибирского поля-2018"

Автоцентр АНТ. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, ГАЗ69а. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Datsun. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ. Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi. Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. "День сибирского поля-2018". Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Nissan. Фото : архив Автоцентра АНТ. Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Фото : архив Автоцентра АНТ.

Автоцентр АНТ, как многолетний лидер автомобильного рынка Алтайского края, ежегодно становится участником агрофорума, чтобы быть ближе к нашим клиентам. И этот год не стал исключением. Автоцентр АНТ организовал выставку-продажу автомобилей. На площадке гости смогли познакомиться со всеми брендами Автоцентра АНТ: Datsun, Infiniti, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, а специалисты отдела продаж Автоцентра АНТ в комфортной обстановке смогли ответить на все интересующие вопросы по автомобилям.

Также посетители выставки смогли прикоснуться к истории освоения алтайских целинных земель и увидеть полноприводный автомобиль ГАЗ-69А 1956 года выпуска, который использовали первые целинники на Алтае. Данный автомобиль был полностью восстановлен до первоначального заводского состояния силами сотрудников сервиса Автоцентра АНТ.

Каждый гость Автоцентра АНТ получил специальные условия на дальнейшую покупку автомобиля и сервисное обслуживание.

Об Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ – один из самых опытных автодилеров в Алтайском крае.

Работаем уже более 25 лет.

Автоцентр АНТ – лидер по продажам автомобилей в Алтайском крае.

По итогам 2017 года, доля продаж Автоцентра АНТ составила 27,89%. С уверенностью можно сказать, что каждый 4 автомобиль, купленный в Алтайском крае, куплен в Автоцентре АНТ.

Автоцентр АНТ благодарит своих постоянных и новых клиентов за оказанное доверие и гарантирует предоставление лучших условий по обслуживанию и приобретению автомобиля!

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