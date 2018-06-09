Барнаульский "Автоцентр ЮГ" презентовал новую LADA, у которой нет конкурентов

7 июня "Автоцентр ЮГ" (официальный дилер Lada в Барнауле) торжественно представил Lada Vesta Cross - первый и единственный на российском рынке седан с проходимостью кроссовера.
От знакомого многим седана Lada Vesta версия Cross внешне отличается увеличенным до 203 мм дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом (спасает эмаль при поездках по легкому бездорожью) и литыми 17-дюймовыми дисками. Кроме того, инженеры переработали и усилили подвеску, а также настроили управляемость таким образом, чтобы удовлетворить даже самого азартного водителя.
Это уже не первый кроссовый автомобиль от "АвтоВАЗа". Такие модификации есть у универсалов Vesta SW, Largus и Kalina.
Станислав Сердюк,
руководитель отдела продаж "Автоцентра ЮГ":
— Линейка кросс-модификаций в наших условиях крайне востребована. Каждый пятый автомобиль, что мы продаем – с увеличенным клиренсом. Ажиотажный спрос на такие машины превышает предложение, поэтому покупателям приходится даже ждать по несколько месяцев, чтобы приобрести автомобиль из линейки Cross.
Теперь она пополнилась седаном – самым популярным в России типом кузова. Lada Vesta Cross – уникальное предложение на рынке: больше нигде вы не найдете седан с проходимостью кроссовера.
Именно это привлекло первого покупателя Lada Vesta Cross в Алтайском крае.
Дмитрий Калиниченко,
обладатель первого седана Lada Vesta Cross в регионе:
— Сначала я хотел купить универсал SW Cross. Но в "Автоцентре ЮГ" мне предложили присмотреться к кросс-седану. И мне он понравился! Устраивает все: и цена, и богатство оснащения, и вместительность багажника, и высокая посадка, что очень важно в наши сибирские зимы. В целом эта модель – большой шаг вперед для отечественного автопрома.
Покупатель Lada Vesta Cross может выбрать один из двух двигателей: 1,6 литра мощностью 106 л.с. или 1,8 литра, выдающий 122 силы. Для кросс-седана доступны как механическая, так и роботизированная КПП.
В базовое оснащение входят четыре подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым "бардачком", круиз-контроль, аудиосистема, мультифункциональный руль, датчики парковки, подогрев сидений, электропривод и подогрев зеркал, Bluetooth, USB- и AUX-входы и целый набор электронных систем безопасности. Опционально доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигацией и камерой заднего вида.
Стоимость новинки – от 763 900 рублей.*
Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 118-б
Тел.: 8 (3852) 28-24-24
Сайт: www.ug22.lada.ru
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