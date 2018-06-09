Барнаульский "Автоцентр ЮГ" презентовал новую LADA, у которой нет конкурентов

Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA. Презентация новой LADA. Фото : архив "Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA.

От знакомого многим седана Lada Vesta версия Cross внешне отличается увеличенным до 203 мм дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом (спасает эмаль при поездках по легкому бездорожью) и литыми 17-дюймовыми дисками. Кроме того, инженеры переработали и усилили подвеску, а также настроили управляемость таким образом, чтобы удовлетворить даже самого азартного водителя.

Это уже не первый кроссовый автомобиль от "АвтоВАЗа". Такие модификации есть у универсалов Vesta SW, Largus и Kalina.

Станислав Сердюк,

руководитель отдела продаж "Автоцентра ЮГ":

— Линейка кросс-модификаций в наших условиях крайне востребована. Каждый пятый автомобиль, что мы продаем – с увеличенным клиренсом. Ажиотажный спрос на такие машины превышает предложение, поэтому покупателям приходится даже ждать по несколько месяцев, чтобы приобрести автомобиль из линейки Cross. Теперь она пополнилась седаном – самым популярным в России типом кузова. Lada Vesta Cross – уникальное предложение на рынке: больше нигде вы не найдете седан с проходимостью кроссовера.

Именно это привлекло первого покупателя Lada Vesta Cross в Алтайском крае.

Дмитрий Калиниченко,

обладатель первого седана Lada Vesta Cross в регионе:

— Сначала я хотел купить универсал SW Cross. Но в "Автоцентре ЮГ" мне предложили присмотреться к кросс-седану. И мне он понравился! Устраивает все: и цена, и богатство оснащения, и вместительность багажника, и высокая посадка, что очень важно в наши сибирские зимы. В целом эта модель – большой шаг вперед для отечественного автопрома.

Покупатель Lada Vesta Cross может выбрать один из двух двигателей: 1,6 литра мощностью 106 л.с. или 1,8 литра, выдающий 122 силы. Для кросс-седана доступны как механическая, так и роботизированная КПП.

В базовое оснащение входят четыре подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым "бардачком", круиз-контроль, аудиосистема, мультифункциональный руль, датчики парковки, подогрев сидений, электропривод и подогрев зеркал, Bluetooth, USB- и AUX-входы и целый набор электронных систем безопасности. Опционально доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигацией и камерой заднего вида.

Стоимость новинки – от 763 900 рублей.*

"Автоцентр ЮГ", официальный дилер LADA Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 118-б

Тел.: 8 (3852) 28-24-24

Сайт: www.ug22.lada.ru

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