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24 августа 22°C

Барнаульский салон продал авто для тест-драйвов как «нулевое»

Один из автосалонов Барнаула продал подержанный автомобиль Renault Fluence, выдав его за новый. Покупательница Светлана Зуева заметила подмену уже через несколько дней, когда бортовой компьютер стал выдавать ошибки, рассказали «Вести Алтай».

Renault Fluence.
Renault Fluence.
"Вести Алтай".

Светлана Зуева купила модель 2015 года в 2017-м с привлекательной скидкой. Продавец заверил, что автомобиль новый, просто его не могли продать. На СТО установили, что у Renault Fluence заменили некоторые детали, поэтому у него повышен расход топлива, он плохо заводится в жару и есть другие проблемы.

Позже выяснилось, что автомобиль использовали для тест-драйвов, а потом «смотали» пробег. Светлана Зуева пытается вернуть деньги через суд. Она отправила жалобу продавцу в письменном виде на четырнадцатый день, но он ее якобы не получал.

По закону, говорит юрист Людмила Жгун, если у покупателя есть обоснованные претензии к качеству, он может обратиться к продавцу и расторгнуть договор в течение 14 дней. По истечение этого срока расторгнуть договор можно при наличии существенного, в том числе производственного недостатка.

Эксперты считают, что 20% «новых» авто до продажи или были в ремонте, или их использовали для тест-драйвов, или как выставочные экспонаты. Светлана Зуева говорит, что покупка авто без эксперта была ее ошибкой.

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