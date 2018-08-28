Барнаульцы копят деньги на машину дольше всех в стране

Эксперты сопоставили среднюю стоимость автомобиля и среднюю зарплату в Барнауле. В различных регионах накопить на самую популярную машину можно от 2,5 до 13 месяцев.
По данным Avito, в среднем барнаульцы продают Toyota Corolla за 352 тыс. рублей, а зарабатывают 27 тыс. рублей. Поэтому накопить на эту машину можно за 13 месяцев — это самый длительный период накопления необходимой суммы в стране.
Наиболее доступные автомобили в Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Там жители копят не более трех с половиной месяцев. Дольше всего откладывать необходимую сумму придется жителям Барнаула, Иркутска, Тольятти и Красноярска (более 10 месяцев).