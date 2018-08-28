Барнаульцы копят деньги на машину дольше всех в стране

Барнаульцам приходится копить на самый популярный автомобиль дольше всех в России. Заработать на Toyota Corolla — самую популярную марку в городе — можно только за 13 месяцев. Но для этого нужно откладывать зарплату одного из членов семьи. К такому выводу пришли специалисты «Avito Авто».