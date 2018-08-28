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Барнаульцы копят деньги на машину дольше всех в стране

Барнаульцам приходится копить на самый популярный автомобиль дольше всех в России. Заработать на Toyota Corolla — самую популярную марку в городе — можно только за 13 месяцев. Но для этого нужно откладывать зарплату одного из членов семьи. К такому выводу пришли специалисты «Avito Авто».

Автомобиль. Руль.
Автомобиль. Руль.
СС0

Эксперты сопоставили среднюю стоимость автомобиля и среднюю зарплату в Барнауле. В различных регионах накопить на самую популярную машину можно от 2,5 до 13 месяцев.

По данным Avito, в среднем барнаульцы продают Toyota Corolla за 352 тыс. рублей, а зарабатывают 27 тыс. рублей. Поэтому накопить на эту машину можно за 13 месяцев — это самый длительный период накопления необходимой суммы в стране.

Наиболее доступные автомобили в Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Там жители копят не более трех с половиной месяцев. Дольше всего откладывать необходимую сумму придется жителям Барнаула, Иркутска, Тольятти и Красноярска (более 10 месяцев).

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