Барнаульцы встали в пробки у торговых центров

Так, по состоянию на 15:30 медленнее всего двигались улицы Попова, Павловский тракт, Власихинская, Балтийская, Взлетная и Шумакова. Дорожный трафик в спальных районах осложнили как минимум восемь ДТП.

Отметим, что 29 декабря Барнаул несколько часов простоял в 10-бальных пробках.

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