Барнаульцы встали в пробки у торговых центров

В течение дня 30 декабря в Барнауле наблюдались 7-ми и 8-ми бальные пробки. Эпицентрами дорожных заторов стали улицы, ведущие к торговым центрам "Арена", "Европа" и гипермаркетам "Лента". Это следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, по состоянию на 15:30 медленнее всего двигались улицы Попова, Павловский тракт, Власихинская, Балтийская, Взлетная и Шумакова. Дорожный трафик в спальных районах осложнили как минимум восемь ДТП.
Отметим, что 29 декабря Барнаул несколько часов простоял в 10-бальных пробках.
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