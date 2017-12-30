Автоновости

Барнаульцы встали в пробки у торговых центров

Сегодня, 15:28.
Автоновости

В течение дня 30 декабря в Барнауле наблюдались 7-ми и 8-ми бальные пробки. Эпицентрами дорожных заторов стали улицы, ведущие к торговым центрам "Арена", "Европа" и гипермаркетам "Лента". Это следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Автомобили в Барнауле. Пробка.
Автомобили в Барнауле. Пробка. Фото : Анна Зайкова.

Так, по состоянию на 15:30 медленнее всего двигались улицы Попова, Павловский тракт, Власихинская, Балтийская, Взлетная и Шумакова. Дорожный трафик в спальных районах осложнили как минимум восемь ДТП.

Пробки 30 декабря.
Пробки 30 декабря.

Отметим, что 29 декабря Барнаул несколько часов простоял в 10-бальных пробках.

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