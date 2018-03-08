Беспилотные автомобили смогут "заглядывать" за угол лазерами

Беспилотные автомобили смогут "заглядывать" за угол и видеть скрытое с помощью лазера. Это устройство поможет определять угрозы и уходить от столкновения с другими машинами, пишет Life.
Сообщается, что уникальное устройство создали учёные из Стэнфорда. Изобретение поможет беспилотным автомобилям реже попадать в аварии, потому что лазер сможет "стрелять за угол" — различить форму объекта на противоположной стороне препятствия и анализировать данные измерений.
Детектор отправляет полученные данные на бортовой компьютер, который обрабатывает информацию, используя специальный алгоритм. Уже на данном этапе система позволяет "спроецировать" противоположную сторону объекта.
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