Беспилотные автомобили смогут "заглядывать" за угол лазерами

Сообщается, что уникальное устройство создали учёные из Стэнфорда. Изобретение поможет беспилотным автомобилям реже попадать в аварии, потому что лазер сможет "стрелять за угол" — различить форму объекта на противоположной стороне препятствия и анализировать данные измерений.

Детектор отправляет полученные данные на бортовой компьютер, который обрабатывает информацию, используя специальный алгоритм. Уже на данном этапе система позволяет "спроецировать" противоположную сторону объекта.

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