10 ноября
﻿
Автоновости

Более сорока единиц спецтехники работает на дорогах Барнаула во время снегопада

Дорожники в Барнауле в ночь с 9 на 10 ноября убрали снег и наледь, рассказали в пресс-службе администрации города.

Динозавры на уборке снега.
Динозавры на уборке снега.
страница Станислава Семенцева в vk.com.

В ночь с 9 на 10 ноября на барнаульские дороги вышли тридцать коммунальных дорожных машин и пятнадцать тракторов с щетками.

Основные магистрали и маршруты общественного транспорта обработали песко-соляной смесью, израсходовали 194,5 тонны реагента.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org.

Днем на дорогах работают 24 единицы спецтехники. Они распределяют противогололедную смесь по проезжим частям. Также коммунальщики убирают снег с тротуаров. Работать городские службы будут и на общественных территориях.

Ранее в Барнауле из-за уборки снега запретили стоянку на некоторых участках.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость