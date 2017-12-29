Более 120 тысяч автомобилей Nissan ездят по России с опасными подушками безопасности

Как сообщает ведомство, под отзывную кампанию попали экземпляры этих моделей, выпущенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

Специалисты выявили, что в этих авто нарушена плотность пиротехнических патронов газогенераторов Takata бездымного типа. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора.

Официальный представитель изготовителя, компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" проинформируют владельцев. Им предложат предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Там неисправность устранят бесплатно.

Росстандарт отмечает, что владельцы автомобилей Nissan Note и Tiida могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с опубликованным на сайте ведомства перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Отметим, что это как минимум третья отзывная кампания Nissan в России в течение 2017 года. Ранее бренд отзывал 6944 кроссоверов Nissan Murano, потому что они могли загореться. После такая же участь ждала 42 269 автомобилей Nissan Almera. В них обнаружили дефекты сборки.

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