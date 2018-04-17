Большой гоночный уикенд во Франции ждет российских автолюбителей

На гоночный уикенд в долину Луары съезжаются сотни тысяч болельщиков. Кто-то останавливается в местных отелях, но самые отчаянные предпочитают жить прямо у трассы – в кемпинге, где можно в полной мере проникнуться масштабностью события. Пока лучшие гонщики мира наматывают круги, зрители жарят мясо, пьют вино, гуляют по паддоку, катаются на картинге и знаменитом колесе обозрения, с которого можно следить за гонкой.

"24 часа Ле-Мана" – старейшая и самая знаменитая гонка на выносливость. Она проходит во Франции с 1923 года и продолжается ровно сутки, не останавливаясь даже ночью. В экипаже команды – три пилота. Они сменяют друг друга не реже, чем раз в четыре часа: пока один за рулем, другие могут отдохнуть и даже поспать. А вот болид в ходе гонки сменить нельзя. Машины, получившие серьезные повреждения, выбывают из соревнований, что часто приводит к непредсказуемым и даже драматичным поворотам. Как в 2016 году, когда лидер гонки – экипаж "Тойоты" – из-за поломки сошел с дистанции всего за три минуты до финиша.

Этим летом у российских автомобилистов есть возможность оказаться на трибунах Ле-Мана и своими глазами увидеть легендарную гонку. С 16 апреля на заправочных станциях сети "Газпромнефть" стартовала акция "Рвани в Ле-Ман". Главные призы – пять поездок на двоих во Францию на гонку "24 часа Ле-Мана". Также среди участников разыграют тысячу дополнительных призов – по 1000 бонусных баллов на карту.

Чтобы выиграть, нужно с 16 апреля по 20 мая 2018 года заправлять свой автомобиль премиальным топливом G-Drive и регистрировать чеки на сайте акции. Чем больше чеков вы успеете зарегистрировать – тем выше будут шансы на победу.

В этом году в "24 часа Ле-Мана" участвует российская команда G-Drive Racing, чемпион мира 2015 года. Она выставит на трассу два экипажа на прототипах Oreca 07 категории LMP2. Победители акции "Рвани в Ле-Ман" смогут познакомиться с командой пилотов G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, посетив зону пит-лэйн.

Кстати, в прошлом году "Газпромнефть" уже разыгрывала поездки в Ле-Ман. Среди победителей, посетивших гонку, был барнаулец Артем Казарян – во Францию он поехал c женой.

Организатор Акции: ООО "БВ Коммуникейшн Партнерз Групп". Срок проведения Акции: 16.04.2018 - 20.06.2018 г.г. Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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