Часть загородной трассы под Барнаулом закроют на несколько часов

4 декабря с 03:40 до 06:40 военные перекроют трассу под Барнаулом, чтобы перекинуть свою технику, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
В связи с плановым движением военных колонн 4 декабря с 03:40 до 06:40 будет перекрыто движение на участке трассы "п. Зато Сибирский – а/д "Р-256" с. Полковниково".
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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