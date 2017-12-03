Часть загородной трассы под Барнаулом закроют на несколько часов

В связи с плановым движением военных колонн 4 декабря с 03:40 до 06:40 будет перекрыто движение на участке трассы "п. Зато Сибирский – а/д "Р-256" с. Полковниково".



Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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