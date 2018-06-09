В Алтайском крае оживились продажи новых авто. Топ самых популярных

За первые 4 месяца 2018 года жители Алтайского края купили 2,6 тыс. новых автомобилей. Это на 19% больше, чем в январе-апреле годом ранее. Об этом altapress.ru сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".
Сильнее всего увеличился спрос на автомобили Mitsubishi (+131%), Volkswagen (+49%) и KIA (+48%).
Тройка самых популярных марок в Алтайском крае не изменилась: больше всего машин продают дилеры Lada, Hyundai и Nissan.
Самой продаваемой моделью в регионе по-прежнему остается бюджетная Lada Granta. Однако ей на пятки уже наступают более дорогие Huyndai Сreta и Lada Vesta. Обе эти модели показали мощный рост продаж (на 64% и 57% соответственно).
Также в пятерку бестселлеров вошел кроссовер Chevrolet Niva. Модель теряет свою былую популярность: некогда самый продаваемый автомобиль в Алтайском крае теперь только на четвертой строке с отрицательной динамикой (-20%). Также теряет свои позиции Hyundai Solaris.
Также заметно чаще жители региона стали покупать Kia Rio и Lada Largus.
Факт
Алтайский край входит в топ- регионов с самой низкой долей продаж новых автомобилей. Так, если в целом по стране подержанных автомобилей продается в 3,5 раза больше, чем новых, то в Алтайском крае — в 11 раз. О том, как меняются цены на вторичном рынке, смотрите в нашем исследовании.
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