В Алтайском крае оживились продажи новых авто. Топ самых популярных

Сильнее всего увеличился спрос на автомобили Mitsubishi (+131%), Volkswagen (+49%) и KIA (+48%).

Тройка самых популярных марок в Алтайском крае не изменилась: больше всего машин продают дилеры Lada, Hyundai и Nissan.

Самой продаваемой моделью в регионе по-прежнему остается бюджетная Lada Granta. Однако ей на пятки уже наступают более дорогие Huyndai Сreta и Lada Vesta. Обе эти модели показали мощный рост продаж (на 64% и 57% соответственно).

Также в пятерку бестселлеров вошел кроссовер Chevrolet Niva. Модель теряет свою былую популярность: некогда самый продаваемый автомобиль в Алтайском крае теперь только на четвертой строке с отрицательной динамикой (-20%). Также теряет свои позиции Hyundai Solaris.

Также заметно чаще жители региона стали покупать Kia Rio и Lada Largus.

Факт

Алтайский край входит в топ- регионов с самой низкой долей продаж новых автомобилей. Так, если в целом по стране подержанных автомобилей продается в 3,5 раза больше, чем новых, то в Алтайском крае — в 11 раз. О том, как меняются цены на вторичном рынке, смотрите в нашем исследовании.

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