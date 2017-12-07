Чубайс назвал единственный советский продукт мирового уровня

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает автомобиль "Нива" единственным потребительским продуктом, признанным на мировом уровне, времен СССР, заявил он на конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщает Rambler News Service.
"Один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт (...) он назывался джип "Нива", — сказал он.
Чубайс отметил, что мировые производители считают советский автомобиль одним из первых успешных потребительских джипов. Однако, по его словам, "это, скорее исключение из правил": "Правило состоит в том, что не было этих продуктов", пишет Lenta.ru.
Справка
Автомобиль "Нива" был запущен в серийное производство 5 апреля 1977 года. Машина разрабатывалась как внедорожник для жителей сельских районов. "Нива" получила свое название по первым буквам в именах детей создателя автомобиля Петра Прусова (Натальи и Ирины) и главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева (Вадима и Андрея).
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