Чубайс назвал единственный советский продукт мирового уровня

"Один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт (...) он назывался джип "Нива", — сказал он.

Чубайс отметил, что мировые производители считают советский автомобиль одним из первых успешных потребительских джипов. Однако, по его словам, "это, скорее исключение из правил": "Правило состоит в том, что не было этих продуктов", пишет Lenta.ru.

Справка

Автомобиль "Нива" был запущен в серийное производство 5 апреля 1977 года. Машина разрабатывалась как внедорожник для жителей сельских районов. "Нива" получила свое название по первым буквам в именах детей создателя автомобиля Петра Прусова (Натальи и Ирины) и главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева (Вадима и Андрея).

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