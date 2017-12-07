Автоновости

Чубайс назвал единственный советский продукт мирового уровня

Сегодня, 21:28.
Автоновости

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает автомобиль "Нива" единственным потребительским продуктом, признанным на мировом уровне, времен СССР, заявил он на конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщает Rambler News Service.

ВАЗ-2131 "Нива".
ВАЗ-2131 "Нива". Фото : rusautomobile.ru.

"Один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт (...) он назывался джип "Нива", — сказал он.

Чубайс отметил, что мировые производители считают советский автомобиль одним из первых успешных потребительских джипов. Однако, по его словам, "это, скорее исключение из правил": "Правило состоит в том, что не было этих продуктов", пишет Lenta.ru.

Справка

Автомобиль "Нива" был запущен в серийное производство 5 апреля 1977 года. Машина разрабатывалась как внедорожник для жителей сельских районов. "Нива" получила свое название по первым буквам в именах детей создателя автомобиля Петра Прусова (Натальи и Ирины) и главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева (Вадима и Андрея).

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