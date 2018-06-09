Этим летом Volkswagen POLO вырывается вперед

В Автоцентре АЕМ, официальном дилере Volkswagen, этим летом цена на Volkswagen Polo стартует от 569 900 рублей. Это одна из наиболее доступных цен на автомобильном рынке.

Из действующих программ на июнь:

Ежемесячный платеж от 3 900 руб. в месяц*

Кредит на льготных условиях — 8,5%*

Купите этим летом Volkswagen POLO в Автоцентре АЕМ и получите в подарок велосипед!*

Доступность сервисного обслуживания автомобиля в Автоцентре АЕМ порадует любого покупателя.

Готовы определиться? Автоцентр АЕМ приглашает вас пройти тест-драйв автомобиля немецкого качества прямо сейчас.

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером в Алтайском крае следующих брендов:

Toyota;

Volkswagen;

Lexus;

Audi.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ – это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.

Добро пожаловать в мир АЕМ!

Автоцентр АЕМ, официальный дилер Volkswagen Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: 8 (3852) 23-00-00 Часы работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00

Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

*Реклама. Не является публичной офертой. Подробности в Автоцентре АЕМ. Акции не суммируются.



Ежемесячный платеж — 3 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции на приобретение нового Volkswagen Polo в рамках кредитного продукта "Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля" на покупку нового Volkswagen Polo Conceptline 1.6 (66кВт), ручн.-5, стоимостью 599 900 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 290 250 рублей (48,38% от стоимости авто), остаточным платежом 239 960 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 8,5% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Информация не является офертой, расчет приблизительный. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основе Анкеты, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) в рамках специальной акции "Polo,Jetta Гарант" для приобретения нового VW Polo: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов и до 1,5 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке от 12 до 36 месяцев – 8,5%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 20% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит (полный пакет документов) – 13,5% годовых, процентная ставка (два документа) – 14,3%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер ОП (в процентном соотношении от стоимости автомобиля) составит: при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроке кредита от 13 до 24 мес. – 45%, при сроке кредита от 25 до 36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия предоставления кредита действительны с 01.06.2018 по 30.06.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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