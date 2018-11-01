«Европлан» объявил операционные итоги за 9 месяцев 2018 года

АО «ЛК «Европлан» подвело операционные итоги работы за 9 месяцев 2018 года. Компания демонстрирует прирост деятельности: объём нового бизнеса — стоимость предметов лизинга, приобретённых для клиентов по новым сделкам, с НДС — составил 60,1 млрд руб., что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Европлан» продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4 тысячами дилерских центров по всей стране. В рамках специальных программ клиенты «Европлана» приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получают возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как аванс от 0% до 49%, нулевое удорожание, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.

В начале 2018 года «Европлан» запустил собственную программу субсидирования, в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг грузовой и коммерческий автотранспорт и спецтехнику с 10% выгодой. Данное предложение суммируется с другими специальными программами разработанными дилерами и автопроизводителями.

Более того, клиенты «Европлана» получают услуги и экономят на страховании автомобилей, регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции (самоходных машин — в органах Гостехнадзора), топливных расходах и техническом осмотре до 20%, автопомощи на дорогах (пакет «Стандарт» уже включён в лизинг легковых автомобилей), услугах зачёта стоимости старого автомобиля в счёт покупки нового, на доставке транспорта до нужного адреса по всей России, получают федеральные и региональные субсидии, связанные с лизингом.

Напомним, что, по результатам исследования европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope по итогам 2017 года, «Европлан» занял 15 место по объёму нового бизнеса среди автолизинговых компаний Европы и остался лидером в сегменте автолизинга среди российских компаний. По результатам исследования лизингового рынка агентством «Эксперт РА», «Европлан» признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году» и «Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017».